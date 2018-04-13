Почти 900 многодетных семей Ленобласти получат земельные участки 

В 2019 году 837 семей Ленинградской области получат земельные участки, полностью готовые для строительства индивидуальных жилых домов.
В рамках областного закона №105 земельные участки бесплатно предоставляются в собственность льготным категориям граждан.
40% получателей бесплатных участков под строительство — многодетные семьи, отметили в пресс-службе областного правительства. Остальные — льготные категории граждан и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
В пресс-службе также рассказали, что из областного бюджета ежегодно выделяется 225 млн рублей на проектирование и строительство систем водо-, электро— и газоснабжения, канализации, автомобильных дорог и проездов к предоставляемым земельным участкам. В этом году средства распределены в 10 муниципальных образованиях: Романовское, Первомайское, Скребловское и Петровское сельские поселения; Каменногорское, Отрадненское, Лодейнопольское, Приозерское и Тихвинское городские поселения; город Сертолово.