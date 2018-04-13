Истина где-то рядом: как купить недвижимость без полтергейстов и злых духов

Если то тут, то там что-то подозрительно шуршит, возможно, у вас просто расшатаны нервы, а может непознанный мир решил доказать вам свое существование. Для тех, кто придерживается широких взглядов на возможное, сайт «РИА Недвижимость» рассказывает, как выбрать и защитить жилье с точки зрения астрологии, нумерологии и других альтернативных практик.

Сегодня около 30% сделок по организации офисов или открытию ресторанов, салонов красоты проходит с участием астрологов, тарологов или ясновидящих, рассказывает учредитель группы компаний БИГ, генеральный директор агентства недвижимости «Биг Риэлти» Светлана Лапшина. «Очень распространено, когда приходят на место с рамками и вычисляют, насколько место благоприятно или неблагоприятно», — поясняет она.

Но владельцы и покупатели квартир не отстают и стараются выбрать максимально «хорошее» место. В свою очередь специалисты по нетрадиционным практикам дают советы тем, кто решительно настроен против нечистой силы.

Старое индейское кладбище

Фильмы ужасов приучили нас к тому, что иногда не только квартира, но и целый дом может стоять в настолько неподходящем месте, что там не стоило бы селиться вообще никому. Так появился популярный в определенных кругах мем «старое индейское кладбище» — то есть очень нехорошее место, где селится нечисть. Практики отмечают, что такое возможно не только в кино, но и в нашей повседневной действительности.

Часто, если продаются очень дешевые квартиры, в разы дешевле рынка, то помимо криминального прошлого, это еще и квартиры с «приведениями», рассказывает Ларшина. Это значит, что там, например, умер человек, или было убийство, или какие-то ритуальные действия. И там, объясняя научным языком, существует большое скопление энергий — «полтергейст». И жить там невозможно. В одной такой квартире были сделаны фотографии на телефон, и на них видна фигура девушки, которая жила там и умерла, была убита. В данном случае специалист провел определенный обряд и душа успокоилась. А что касается продаж таких квартир, то я знаю случай, когда один молодой человек купил подобную квартирую с огромной скидкой — 35% от рынка. В итоге он не смог там жить, не смог ее сдавать, и через 9 месяцев опять выставил на продажу.

Есть разные методики по очистке неблагоприятного пространства, в частности буддийские подношения духам местности, отмечает нумеролог Андрей Тарков.

Священник святой водой и святым огнем убирает негатив из дома, добавляет парапсихолог оздоровительного центра «Радужный источник» Арина Кремлева. «Если вам продают квартиру неблагополучную, например хозяев, которые развелись, то вы эту энергию возьмете на себя, переехав туда, у вас начнутся такие же проблемы», — объясняет она. Энергетика жилья очень сильная, и новые жильцы будут взаимодействовать с этой квартирой. Священник же очищает негатив, но нужно это делать постоянно и поддерживать то положительное, что есть в этой квартире.

Магия дат Неблагоприятные дни — это дни, когда вы запланировали заняться сделкой по новому жилью, но у вас начались проблемы, объясняет Тарков. Например, вы опаздываете на встречу, по самой «глупой» причине (проспали); или обстоятельства вас заставляют сделать что-то другое, причем срочно и именно в то самое время, когда вы запланировали встречу… «Это самые простые и безобидные примеры. Все может быть сложнее и тяжелее в последствиях, если вы не прислушиваетесь к себе и не реагируете на предупреждающие обстоятельства», — говорит он. Благоприятные дату и время для заключения сделки можно рассчитать на основании ваших индивидуальных ритмов, добавляет Тарков.

"Я считаю правильным обсуждение не просто дня, а дня по отношению к конкретному человеку", — уточняет нумеролог Мария Кужим. Каждый день имеет свои характеристики, определяемые влиянием энергий и их сочетаний. Совершенно очевидно, что «удачный день» не может быть одинаковым для всех людей.

Неблагоприятные дни — это обилие очень сложных энергий, продолжает она. Они грозят проблемами, как в непонимании между участниками сделки/процесса, так и неприятностями более общего характера по не зависящим от конкретных людей причинам. Каждый шаг сделки проверять не будешь, но ключевые моменты можно смотреть. «На мой взгляд, момент показа квартиры не менее важен, чем подписание договора — фактически, решение о покупке принимается именно во время „знакомства“ с недвижимостью», — подчеркивает Кужим.

В ведической нумерологии есть достаточно простой расчет, определяющий свойства недвижимости по адресу. Исходя из этой характеристики, она может подходить одному владельцу, но не подходить другому — в зависимости от характера, основного рода деятельности и времяпровождения хозяина, объясняет она.

Было много случаев, когда подбирали бизнес или заключали сделки по правилам нумерологии, вспоминает Ларшина. В зависимости от даты заключения договора аренды, нумеролог просчитывает успех или неудачу компании в данном офисе. Подбирается номер дома, номер офиса, это также касается заключения кредитных договоров — насколько сложной будет оплата. Подбираются номера телефонов в новом офисе. По квартире подбирается дата начала выставления на продажу, дата окончания продажи, дата проведения сделки, чтобы она была комфортной и несложной. То есть, бывает масса моментов, на которые предприниматели и простые люди сейчас обращают внимание.

Любое дело лучше начинать при растущей луне. Рост — это значит, что любое дело, или покупка жилья будут успешными, подсказывает Кремлева. А вот денежный обиход любит сделки до 3-4 часов. Любое вечернее хождение денег не так благоприятно, как дневное и утреннее, добавляет она.

А вот если недвижимость стоит на плохом месте, никакие ритуалы ситуацию не исправят — плохо будет любому владельцу, подчеркивает Кужим.

Личный код Специалисты отмечают, что хорошим или плохим место жительства становится для конкретного человека, и очень редко энергетика пространства оказывает одинаковое влияние на любого человека. Поэтому гораздо важнее подобрать жилище или офис, подходящие лично вам, и в дальнейшем стараться «подружиться» с этим местом.

Был случай, когда помещение покупателю понравилось, но определенная зона была не очень хорошей, рассказывает Ларшина. Это выяснялось при проверке помещения биоэнергетической рамкой, и из нашей дружественной организации приглашали человека, который проводил обряд и убирал перекрещивающиеся там энергии. После того, как был проведен обряд, ситуация завершилась очень хорошо и реально все наладилось. Еще случай, когда сделка была сорвана: собирались открывать ресторан, нашли помещение в аренду. Пришла астролог-таролог, раскинула карты, посмотрела астрологическую натальную карту помещения, и сказала, что здесь бизнес не пойдет. И наша двухмесячная подготовка к сделке оказалась абсолютно бесполезной, вспоминает генеральный директор «Биг Риэлти».

Если вы решили купить квартиру, и она нравится, то она никуда не денется. А если не успели квартиру почувствовать, и сделка сорвалась, значит, вы не подходите тому духу, который жил в этой квартире, подсказывает Кремлева. «Не стоит огорчаться, нужно радоваться. Все что в жизни происходит в последний момент — вмешиваются скорее положительные силы. Вас охраняют ангелы. Поэтому это значит, что вас защитили от покупки плохой квартиры», — объясняет она. Поэтому, если вы настраиваете себя, что купите хороший дом, где у вас все будет хорошо, то это лучше, чем вы будете думать о плохом. Мысль определяет действие, добавляет Кремлева.

Светлые мысли о квартире могут только ее улучшить. Благие желания сделать место, где вы живете, лучше и красивее сильно влияют на атмосферу, замечает Тарков.

Вообще, чем больше в доме добра и любви, тем приятнее в нем находиться как хозяевам, так и гостям, резюмирует Кужим.