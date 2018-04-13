«Тефтелев обещал помочь»: жители челябинской двухэтажки с рухнувшим потолком просят о расселении

В квартире дома № 3 на улице Правдухина обвалился потолок. Хозяин жилья обратился за помощью к главе города Евгению Тефтелеву , который пообещал разобраться в ситуации. Двухэтажка не входит в список аварийных, но в ней продолжают жить люди.

— Это квартира осталась мне от родителей, с 2013 года она находится в собственности, — рассказал 74.ru житель дома № 3 на улице Правдухина Евгений. — Над моей квартирой чердачные перекрытия сгнили, и потолок обвалился в квартиру. После этого я переехал в другое место — жить там небезопасно. Обратился в Госжилинспекцию Челябинской области прокуратуру и администрацию города. Но никаких ответов до сих пор не получил.

В квартире рухнул потолок

Во время стрима 74.ru с мэром Челябинска Евгений задал ему вопрос по своему дому.

— Я адрес записал, ответ дадим, — ответил читателю нашего сайта Евгений Тефтелев. — Мы посмотрим, что там за квартира. Но нужно понимать, что на расселение есть очередь. В этом году на расселение челябинских домов выделено 176 миллионов рублей. Если этот дом попадает в список на расселение, по нему решим вопрос.

Проблема в том, что двухэтажка не входит в список аварийных. Более того, жители получают квитанции на оплату капремонта. Ведь его не могут исключить из программы капитального ремонта, пока дом официально не признают аварийным и непригодным для проживания.

— Ремонт крыши дома по улице Правдухина, 3 запланирован с 2020 года, и мы можем проводить эти работы только в этот указанный срок, — уточнили 74.ru в компании регоператора. — Необходимость проведения капитального ремонта раньше или позже сроков, установленных программой, регламентируется законом Челябинской области. Поэтому жильцы дома могут обратиться в администрацию города с просьбой рассмотреть возможность переноса срока капремонта.

На сайте регоператора говорится, что с 2020 по 2022 годы на улице Правдухина, 3 будут проводить капитальный ремонт всего дома — кровли, фасада и внутренних коммуникаций. Хотя уже сейчас понятно, что ремонтировать такой дом нерентабельно. Жителям нужно добиться от администрации города создания комиссии, которая осмотрит дом и примет решение о его техническом состоянии. Только после этого двухэтажку смогут расселить.