Ещё
Финансирование 195 социальных объектов в ДФО может начаться в конце мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

Финансирование 195 социальных объектов в ДФО может начаться в конце мая 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке утвердила проект планов социального развития дальневосточных регионов, на реализацию которых из бюджета в 2018—2020 годах будет выделено 55,8 млрд рублей. В случае их оперативного утверждения на уровне правительства Минвостокразвития планирует начать фактическое финансирование этих планов в 20-х числах мая.
«Предлагаю утвердить проекты планов и предварительное выделение средств на строительство и модернизацию 195 социальных объектов на Дальнем Востоке», — заявил вице— премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в пятницу на заседании правительственной подкомиссии по итогам обсуждения этого вопроса.
Полпред напомнил, что регионы Дальнего Востока подготовили планы социального развития своих территорий, включающие социальные объекты, строительство и модернизация которых улучшит условия жизни проживающих там граждан. Он напомнил, что в результате реализации планов на Дальнем Востоке будет построено 19 школ, 20 больниц, 11 детских садов, 8 домов культуры, 26 спортивных объектов и др. Их строительство начнется уже в этом году, и в течение трех лет все работы должны быть завершены, добавил Трутнев.
Замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев сообщил, что на реализацию планов в бюджете на 2018 год предусмотрено 22,2 млрд рублей, в 2019 году — 17,7 млрд рублей, в 2020 году — 15,7 млрд рублей.
Качаев добавил, что ведомство уже подготовило предварительный проект распоряжения правительства о выделении этих средств и обратился к Трутневу с просьбой одобрить перечень соцобъектов и поручить Минвостоку подготовить и внести в правительство проект этого распоряжения, а Минфину и МЭР РФ согласовать этот документ в трехдневный срок. «Это нам позволит проделать всю процедуру и в 20-х числах мая открыть финансирование», — пояснил замминистра.
Дальний Восток: последние новости
Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал Великий пост В Приморье начали строительство нового 144-метрового моста, вместо рухнувшего в 2016 году Китайский город-побратим Владивостока Харбин напишет «Тотальный диктант»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ214
Украина пригрозила России по газу126
Путин поговорил с Макроном46
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение