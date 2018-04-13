Финансирование 195 социальных объектов в ДФО может начаться в конце мая

Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке утвердила проект планов социального развития дальневосточных регионов, на реализацию которых из бюджета в 2018—2020 годах будет выделено 55,8 млрд рублей. В случае их оперативного утверждения на уровне правительства Минвостокразвития планирует начать фактическое финансирование этих планов в 20-х числах мая.

«Предлагаю утвердить проекты планов и предварительное выделение средств на строительство и модернизацию 195 социальных объектов на Дальнем Востоке», — заявил вице— премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в пятницу на заседании правительственной подкомиссии по итогам обсуждения этого вопроса.

Полпред напомнил, что регионы Дальнего Востока подготовили планы социального развития своих территорий, включающие социальные объекты, строительство и модернизация которых улучшит условия жизни проживающих там граждан. Он напомнил, что в результате реализации планов на Дальнем Востоке будет построено 19 школ, 20 больниц, 11 детских садов, 8 домов культуры, 26 спортивных объектов и др. Их строительство начнется уже в этом году, и в течение трех лет все работы должны быть завершены, добавил Трутнев.

Замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев сообщил, что на реализацию планов в бюджете на 2018 год предусмотрено 22,2 млрд рублей, в 2019 году — 17,7 млрд рублей, в 2020 году — 15,7 млрд рублей.