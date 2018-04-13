Суд заставил собственника реконструировать «Дачу Кабат» в Кисловодске

Здание «Дачи Кабат» построено в 1900 году и является объектом культурного наследия. Несмотря на это, нынешний владелец дачи превратил некогда прекрасное историческое здание в руины.

Закон охраняет памятники культуры и истории. Прокуратура Кисловодска провела проверку и обнаружила, что здание находится в плачевном состоянии. Фасады и декоративные элементы разбиты, территория замусорена.

Суд согласился с доводами прокурора, и теперь владелец «Дачи Кабат» обязан привести памятник культуры и истории в надлежащий вид.