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На Ямале под многоэтажки отводят новые участки
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На Ямале под многоэтажки отводят новые участки 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Больше всего жилых «квадратов», по данным аукционов, запланировали построить в Новом Уренгое. Площадь четырех домов превысит 14 тысяч квадратных метров.
С начала года застройщикам предоставлено 17 земельных участков, которые в совокупности занимают 6,3 га. На этих территориях возведут 17 жилых домов с общей площадью почти 30 тысяч «квадратов», сообщает пресс-служба губернатора.
Восемь наделов получили индивидуальные застройщики, которые собираются возвести почти тысячу «квадратов».
Между аукционом и получением разрешения на строительство победители должны пройти ряд процедур, что занимает от трёх месяцев до полутора лет в зависимости от масштаба стройки.
К уже предоставленным земельным участкам в городах и районах до конца 2018 года собираются добавить ещё 154 участка под жилищное строительство общей площадью более 404 тысяч квадратных метров. По плану на Ямале должны построить за этот год 240 тысяч «квадратов». В процессе возведения 185 многоквартирников во всех муниципалитетах. Основной объём ввода жилья в автономном округе обычно приходится на последние месяцы года.
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