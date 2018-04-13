«Костромагорстрой» заставили переделать квартиру в новостройке на Индустриальной

Костромичка через суд добилась, чтобы компания, построившая ее дом, исправила серьезные недочеты в квартире, сообщает управление ФССП по Костромской области

В суд она обратилась с претензией к ООО ИСПО «Костромагорстрой», которая, судя по открытым данным, входит в группу компаний «Костромагорстрой». ИНН у этих компаний разный, но юридический адрес и директор один.

Компания построила многоквартирный дом на улице Индустриальной. Костромичка заехала в новую двушку в этом доме и со временем обнаружила, что в жилье много недоделок. Она потребовала, чтобы застройщик разобрал и переделал покрытие полов, отремонтировал кладку стен с наружной стороны здания, выровнял стены и поклеил обои в помещении.

В отношении юридического лица возбудили исполнительное производство и не раз напоминали ему об ответственности. В конечном итоге все необходимые работы застройщик провел.

Напомним, что за группой компаний «Костромагорстрой» числится и более серьезный грех — невыплата денег сотрудникам. Напомним, что выплаты долгов по зарплате ждут более 300 человек, некоторые не видели денег с 2015 года.

Частично выплатили зарплату сотрудникам «ДОЦ-3» — около 2 миллионов. Сотрудникам «Стройдома» должны были выплатить 4 миллиона рублей, но денег они, со слов самих сотрудников, так и не увидели. Теперь рабочие собираются устроить пикет у областной думы.