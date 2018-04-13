Ещё
«Костромагорстрой» заставили переделать квартиру в новостройке на Индустриальной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

«Костромагорстрой» заставили переделать квартиру в новостройке на Индустриальной 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Костромичка через суд добилась, чтобы компания, построившая ее дом, исправила серьезные недочеты в квартире, сообщает управление ФССП по Костромской области.
В суд она обратилась с претензией к ООО ИСПО «Костромагорстрой», которая, судя по открытым данным, входит в группу компаний «Костромагорстрой». ИНН у этих компаний разный, но юридический адрес и директор один.
Компания построила многоквартирный дом на улице Индустриальной. Костромичка заехала в новую двушку в этом доме и со временем обнаружила, что в жилье много недоделок. Она потребовала, чтобы застройщик разобрал и переделал покрытие полов, отремонтировал кладку стен с наружной стороны здания, выровнял стены и поклеил обои в помещении.
В отношении юридического лица возбудили исполнительное производство и не раз напоминали ему об ответственности. В конечном итоге все необходимые работы застройщик провел.
Напомним, что за группой компаний «Костромагорстрой» числится и более серьезный грех — невыплата денег сотрудникам. Напомним, что выплаты долгов по зарплате ждут более 300 человек, некоторые не видели денег с 2015 года.
Частично выплатили зарплату сотрудникам «ДОЦ-3» — около 2 миллионов. Сотрудникам «Стройдома» должны были выплатить 4 миллиона рублей, но денег они, со слов самих сотрудников, так и не увидели. Теперь рабочие собираются устроить пикет у областной думы.
k1news.ru: последние новости
Костромская ГРЭС потратит на ремонт 1 миллиард 200 миллионов рублей Молодая костромичка на иномарке сбила ребенка на пешеходном переходе Туристы выбирают Кострому как один из бюджетных городов для отдыха в мае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ214
Украина пригрозила России по газу126
Путин поговорил с Макроном46
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение