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Фонд ЖКХ: Модернизация ветхого жилья в РФ возможна только при условии ГЧП
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Фонд ЖКХ: Модернизация ветхого жилья в РФ возможна только при условии ГЧП 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 13 апр — РИА Недвижимость. Модернизация ветхого и аварийного жилого фонда в России, образовавшегося после начале 2012 года, возможна только на условиях частно-государственного партнёрства, заявил на заседании Общественного совета при Минстрое гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин.
Программа расселения аварийного жилья в России, признанного таковым до 2012 года, завершилась 1 сентября 2017 года. После завершения программы ее было решено продолжить. Сейчас объём жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, оценивается в 12 миллионов квадратных метров.
Как напомнил Цицин, законопроект о том, как дальше поступать с аварийным жильём в России, подготовлен, но при этом требует «широкого общественного обсуждения».
"Законопроект о капремонте мы обсуждали три года, а тут, я думаю, более серьёзный случай", — сказал Цицин.
Он также добавил, что по подсчётам экспертов фонда, если до 2023 года в модернизацию жилого фонда в России вкладывать по 7 миллиардов рублей в год, это позволило бы реализовать 400 проектов в 2,5 тысячах муниципальных образований, где живут 10 миллионов человек.
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