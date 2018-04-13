Ещё
Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети РЖД увеличилась в I квартале на 7,4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети РЖД увеличилась в I квартале на 7,4% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В том числе во внутреннем сообщении перевезено 47,86 тыс. TEU, что на 4% превышает показатель января-марта 2017 года. Экспортные контейнерные перевозки составили 37,18 тыс. TEU (+3,2%), импортные — 18,75 тыс. TEU (+34%), транзитные — 7,48 тыс. TEU (-1,2%). Доля внутренних перевозок от общего объема составляет 43%, экспорта — 33%.
Отправка химикатов и соды компанией ПАО «Трансконтейнер» по сети РЖД за отчетный период составила 29,33 тыс. TEU (+20,8%). ЗАО «СИБУР-Транс» отправило 8,22 тыс. TEU (-4,9%), КАО «Азот» — 2,47 тыс. TEU (-5,8%).
По итогам 2017 года перевозка контейнеров по сети РЖД составила 3,89 млн TEU. Контейнерные перевозки химикатов и соды по итогам года достигли 442,8 тыс. TEU.
РЖД-Партнер: последние новости
Грузоперевозки Latvijas Dzelzcels сократились на 15,4% Южные порты с начала года увеличили перевалку на 8,7% Грузооборот Лиепайского порта вырос на 4,7%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски519
Умер юморист Андрей Жмакин36
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова160
Рыбке настал конец179
Россия может лишить США РД-180113
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение