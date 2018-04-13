Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети РЖД увеличилась в I квартале на 7,4%

В том числе во внутреннем сообщении перевезено 47,86 тыс. TEU, что на 4% превышает показатель января-марта 2017 года. Экспортные контейнерные перевозки составили 37,18 тыс. TEU (+3,2%), импортные — 18,75 тыс. TEU (+34%), транзитные — 7,48 тыс. TEU (-1,2%). Доля внутренних перевозок от общего объема составляет 43%, экспорта — 33%.

Отправка химикатов и соды компанией ПАО «Трансконтейнер» по сети РЖД за отчетный период составила 29,33 тыс. TEU (+20,8%). ЗАО «СИБУР-Транс» отправило 8,22 тыс. TEU (-4,9%), КАО «Азот» — 2,47 тыс. TEU (-5,8%).

По итогам 2017 года перевозка контейнеров по сети РЖД составила 3,89 млн TEU. Контейнерные перевозки химикатов и соды по итогам года достигли 442,8 тыс. TEU.