Сергей Лёвкин: «Запад столицы — территория комфортной жизни»

Москва — это город, который постоянно меняется, становясь все более комфортным для жителей. И наш Западный округ в этом не исключение. Строятся новые жилые дома, школы, детские сады, торговые центры, храмы и многое, многое другое. За примерами далеко ходить не надо. Сегодня уже несколько новых современных жилых домов в ЗАО готовы принять новоселов в рамках программы реновации. О реализации новых строительных проектов в нашем округе мы побеседовали с руководителем Департамента градостроительной политики города Москвы Сергеем ЛЁВКИНЫМ . — Сергей Иванович, на прошлой неделе жители нашего округа начали получать первые смотровые ордера на новые квартиры в рамках программы реновации. Расскажите, пожалуйста, сколько домов на сегодняшний день уже готовы к заселению? — Действительно, в Западном округе 7 апреля заработали три Центра информирования по переселению в районах Проспект Вернадского и Можайский. Специалисты Центров ответят на все интересующие вопросы жителей переселяемых домов. Также с этого дня началось заселение четырех стартовых домов по Программе реновации в ЗАО. Это дома, расположенные по адресам: проспект Вернадского, д. 61, корп. 3, проспект Вернадского, д. 69, улица Гжатская, д. 16, корп. 1, улица Красных Зорь, д. 59 Б. В готовых домах для участников программы подготовлено 679 квартир. Туда переедут жители шести старых пятиэтажек.

14-этажный дом на пр. Вернадского 61, корп. 3 Например, в два дома на Проспекте Вернадского, 61, корп. 3 и 69 первыми переедут жители дома 75 на проспекте Вернадского — это 158 квартир, а позже — переселение начнется из дома 77, где находится 100 квартир. Новые дома отвечают всем современным требованиям, они приведены в полное соответствие со стандартами отделки и благоустройства по программе реновации. Квартирография жилых домов также полностью соответствует сносимым домам. Район обеспечен всей социальной инфраструктурой, здесь есть необходимые объекты образования, здравоохранения, а также культуры.

улица Гжатская, д. 16, корп. 1 Только самые современные технологии — Сколько всего домов в нашем округе будет подготовлено к заселению в этом году? — В ЗАО — 9 домов, а всего в планах на текущий год по разным округам столицы — около 30 домов. Большинство из них уже введены в эксплуатацию, и сейчас проводится благоустройство и отделка по стандартам программы. — Дома, которые сейчас готовятся к заселению, были построены еще до старта реновации? Дома строились в рамках государственной программы «Жилище». Для включения их в программу отделка и благоустройство были приведены к утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным стандартам. Все дома были проверены в части их соответствия квартирографии сносимым домам. Дом на проспекте Вернадского 61, корп. 3 также строился в рамках указанной госпрограммы. Но поскольку переселение жителей в этом районе в рамках первой программы по сносу пятиэтажек завершено, по итогам проработки было принято решение, что этот дом можно использовать в программе реновации. Более того, большинство жителей, которые проживают в этом районе, высказывали пожелания о размещении «стартового» дома в границах квартала, чтобы они могли пользоваться привычной инфраструктурой. — Мы посмотрели один из домов на проспекте Вернадского, готовый к заселению. Это монолит, квартиры с хорошей планировкой, красивой отделкой. Дома, которые будут строить уже непосредственно в рамках программы реновации, будут столь же качественными? — Безусловно! Город планирует применять все самые современные технологии, в том числе реализовать мероприятия программы «Умный город». Что касается планировок, то мы постоянно анализируем планировочные решения, выбираем наиболее оптимальные. Также во внимание приняты предложения и пожелания посетителей шоу-румов, например, по увеличению высоты потолков, организации гардеробных. Также появились разные варианты санузлов: смежные или раздельные. — Сколько стартовых площадок для будущего строительства в рамках программы реновации уже подобрано в нашем округе и когда планируется начать строительство? — Для строительства стартовых домов по программе во всех округах подобрали уже 236 площадок. На территории Западного округа определены 25 площадок в девяти районах округа. Существующий перечень площадок не является окончательным, сейчас прорабатываются дополнительные стартовые площадки для строительства многоквартирных домов.

Фото: Кирилл Журавок

Ценный градостроительный резерв — В столице сейчас идет реорганизация бывших промышленных зон с возведением на их территориях современных кварталов для жизни. Какие промзоны на западе Москвы стали «флагманами» этого процесса? Что и когда появится на их месте? — В ЗАО было много промышленных предприятий, но сегодня производства многих из них не функционируют. Их территории стали ценным градостроительным резервом для развития нашего мегаполиса. Например, на территории бывшего Западного речного порта начато строительство многофункционального комплекса «Западный порт. Кварталы на набережной». Инвест-проект реализуется на месте бывшего производственного участка, расположенного между берегом Москвы-реки, Большой Филевской улицей и проектируемым проездом №2123. В комплексе общей площадью 384 тысячи квадратных метров планируется построить 176 тысяч «квадратов» жилья, апарт-отель, встроенно-пристроенный детский сад на 150 малышей, административно-офисное здание и помещения свободного назначения. Также проектом планировки предусмотрено строительство гаражей-стоянок общей вместимостью 3502 машиноместа. Сейчас уже получено разрешение на строительство первого квартала многофункционального комплекса, ведется устройство фундаментной плиты восьми секций первой очереди строительства, частично — монолитные работы на уровне 3–4 этажей.

— Жители Солнцева спрашивают: ждет ли вторая жизнь промзоны, расположенные в их районе? — Да, в районе Солнцево будут реорганизованы сразу две бывшие производственные территории. На территории промзоны «Востряково» — бывшего «ДСК №3» на Боровском шоссе идет строительство ЖК «Мещерский лес». Это многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями под размещение объектов социального, культурного и бытового назначения. Также запланировано строительство двух детских садов и двух школ. Еще будет построен офисный центр с подземной парковкой и пять наземных многоэтажных паркингов. Две стоянки на 270 и 269 машиномест в настоящее время находятся в строительстве, инвестор планирует ввести их в течение этого года вместе с шестью жилыми корпусами. Четыре жилых корпуса уже введены в эксплуатацию, а еще четыре ожидаются к вводу в период до 2020 года. Жителями нового ЖК станут 13 тысяч человек, будет создано более 7 тысяч рабочих мест, почти четыре тысячи из которых — на ОАО «ДСК-2» . На части территории ОАО «НПО „Взлет“ на улице Производственной, (промзона „Западная водопроводная станция“), инвестор возводит ЖК „Лучи“. Он будет состоять из восьми многоэтажных жилых корпусов со встроено-пристроенными помещениями на первых этажах, в том числе для размещения детских садов на 300 мест, а также два отдельно стоящих детских сада по 250 мест и две школы на 825 мест каждая. Также проектом планировки территории предусмотрено строительство объекта общественного назначения с подземным гаражом на 380 машиномест, центра технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, предприятий по ремонту и обслуживанию автомобилей, многоэтажных и подземных гаражей и стоянок, общественно-гаражного комплекса и многофункционального комплекса. Два жилых корпуса уже введены в эксплуатацию, сейчас продолжается монтаж четырех жилых корпусов и школы.

Возводимый по последнему слову архитектуры и технологий жилой комплекс Фили-Сити станет одним из самых престижных в столице.

— Говорят, жилой комплекс „Фили Сити“, который также возводится на бывшей промзоне, будет удивительной красоты. — Строится жилой квартал „Фили Сити“ на территории предприятия ОАО „Айс-Фили“. В комплексе будет детский сад и центр раннего развития, бытовые службы, супермаркеты, отделения банков, кафе и пекарни. Концепция пространства жилого комплекса — сочетание квартального „городского“ и открытого „природного“ планирования, что обусловлено уникальностью района Филевский парк с его парками, рекой и Деловым центром. Центром активной жизни квартала станет площадь с фонтаном, вокруг которого будут построены кафе и рестораны, а также детские и спортивные площадки. Ввод комплекса намечен на 2020 год На бывших долгостроях кипит работа — Сколько на территории Западного округа объектов незавершенного строительства жилого назначения? Какие из них наиболее проблемные и как решается проблема с долгостроями? — Для работы с незавершенными объектами в нашем департаменте создана оперативная группа. За период ее работы по март 2018 года из перечня объектов незавершенного строительства, расположенных на территории ЗАО, выведено 35 объектов. Восемь из них введены в эксплуатацию, на 24 возобновлено строительство, еще по трем объектам конструкции демонтированы, территории благоустроены. На сегодняшний день в работе оперативной группы остается 30 объектов, из которых восемь — объекты городского заказа, 19 — федеральные и три — инвестиционные. Большая часть объектов городского заказа является объектами инженерной инфраструктуры, по ним завершаются мероприятия как для обеспечения ввода их в эксплуатацию, так и по организации конкурсных процедур для возобновления работ. Из 19 инвестиционных объектов треть находится в проектировании, по остальным ведется проработка с застройщиками, в том числе по вопросу градостроительного развития территории, урегулированию вопросов имущественного характера, оформлению правоустанавливающих документов. — Какой из долгостроев на территории округа наиболее заметен, важен? — Это федеральный объект, Деловой центр »Зенит» у станции метро «Юго-Западная», он находится в ведении ФГБОУ ВПО «Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». На сегодняшний день по данному объекту решен вопрос возобновления работ, выделено финансирование, разработана документация, выдано разрешение на строительство. В ближайшем времени застройщик приступит к реконструкции объекта.

Новые святыни возносят купола — Сергей Иванович, от Стройкомплекса Москвы вы курируете программу «200 храмов». Как обстоят дела в Западном округе с возведением православных святынь? — В ЗАО в рамках программы построено уже семь церквей: храм в честь святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси Чудотворца на Можайском шоссе, храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Солнцеве, храм в честь патриарха Московского и Всея Руси Ермогена в Крылатском. Сразу два храма построены в районе Кунцево — храм в честь праведного Иоанна Русского на улице Ярцевской и храм Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублеве. Еще два храма возведены на улице Лобачевского, в парковой зоне — храм в честь святого благоверного князя Александра Невского и храм в честь Иверской иконы Божией Матери у Академии ФСБ

Вознесение креста на купол храма Андрея Рублёва в Раменках. Фото: Кирилл Журавок

Сейчас ведется работа по 18 земельным участкам, из них в стадии строительства находятся семь храмовых комплексов, пять — в стадии проектирования, в стадии подготовки к проектированию — шесть объектов. Для размещения на западе Москвы еще пяти храмов в настоящее время ведется подбор участков.

Акцент В 2017 году в ЗАО было введено в эксплуатацию 1 808 тыс. кв. метров недвижимости, из них 729 тысяч «квадратов» — это площадь квартир в 36 введенных жилых домах. За счет средств инвесторов построено 1 667 тыс. кв. метров недвижимости, что составляет 92% от общего объема ввода. Доля инвесторского жилья — 97% от общего объема ввода жилья в округе. Среди наиболее заметных объектов, введенных в 2017 году, можно выделить ЖК «Долина Сетунь» на улице Минской, вторую очередь ЖК «Фили Град» на Береговом проезде, четыре корпуса ЖК «Мещерский лес» на Боровском шоссе, школу и детский сад в составе ЖК «Мосфильмовский». В этом году уже введены семь объектов общей площадью 95 тыс. кв.метров, это четыре жилых дома площадью 27 тыс. кв.метров, гараж-стоянка в районе Можайский, деловой центр во Внукове и складское здание в Крылатском.

Новые этажи Западный округ — третий в Москве по количеству домов, вошедших в реновацию. Всего в программе реновации столицы 5 171 дом, в Западном административном округе — 558. Больше всего домов включено в программу в районах Можайский — 148 домов и Проспект Вернадского — 59 домов.

Инфографика: Денис Железняк

Новые дома отвечают всем современным требованиям, они приведены в полное соответствие со стандартами отделки и благоустройства по программе реновации. Квартирография жилых домов соответствует сносимым домам