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В Магасе появится жилой комплекс с пентхаусами
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В Магасе появится жилой комплекс с пентхаусами 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В центре ингушской столицы ведется строительство жилого комплекса премиум-класса с индивидуальными планировками квартир и пентхаусами. Часть комплекса будет отведена под торговые помещения.
Проект представляет собой два 18-этажных дома, на первых пяти этажах которых разместятся торгово-развлекательные ряды, офисы и гостиничный комплекс. Здания будут объединены крытым переходом, связывающим торгово-развлекательные павильоны, сообщается на сайте мэрии Магаса.
Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2020 год. Стоимость проекта составляет 630 миллионов рублей.
Жилой комплекс станет первым в регионе строительным объектом международного уровня, с авторской архитектурой, индивидуальными планировочными решениями и пентхаусами на верхних этажах, отмечают в мэрии.
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