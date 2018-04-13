В Магасе появится жилой комплекс с пентхаусами

В центре ингушской столицы ведется строительство жилого комплекса премиум-класса с индивидуальными планировками квартир и пентхаусами. Часть комплекса будет отведена под торговые помещения.

Проект представляет собой два 18-этажных дома, на первых пяти этажах которых разместятся торгово-развлекательные ряды, офисы и гостиничный комплекс. Здания будут объединены крытым переходом, связывающим торгово-развлекательные павильоны, сообщается на сайте мэрии Магаса.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2020 год. Стоимость проекта составляет 630 миллионов рублей.

Жилой комплекс станет первым в регионе строительным объектом международного уровня, с авторской архитектурой, индивидуальными планировочными решениями и пентхаусами на верхних этажах, отмечают в мэрии.