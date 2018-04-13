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Крупный жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры построят в промзоне «Грайвороново»
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Крупный жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры построят в промзоне «Грайвороново» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
На участке бывшей промышленной зоны «Грайвороново» по адресу: Рязанский проспект, владение 26, за счет инвестора будет построен крупный жилой комплекс.
— Общая площадь жилой части комплекса составит 518 тысяч квадратных метров, — сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. — В нежилой части комплекса площадью 34 тысячи квадратных метров разместится большой детский сад на 450 мест, также будет построена одна из самых больших школ в городе — на 1 725 мест.
Кроме того, в рамках реализации данного проекта будет возведена детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену. Появится и многоуровневый паркинг на 300 машиномест.
В рамках модернизации бывшей промышленной зоны «Грайвороново» подразумевается строительство жилых кварталов в разных ее частях. На сегодняшний день преобразование территории промзоны уже ведется — строятся несколько крупных жилых комплексов с социальными объектами.
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