Крупный жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры построят в промзоне «Грайвороново»

На участке бывшей промышленной зоны «Грайвороново» по адресу: Рязанский проспект, владение 26, за счет инвестора будет построен крупный жилой комплекс.

— Общая площадь жилой части комплекса составит 518 тысяч квадратных метров, — сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин . — В нежилой части комплекса площадью 34 тысячи квадратных метров разместится большой детский сад на 450 мест, также будет построена одна из самых больших школ в городе — на 1 725 мест.

Кроме того, в рамках реализации данного проекта будет возведена детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену. Появится и многоуровневый паркинг на 300 машиномест.

В рамках модернизации бывшей промышленной зоны «Грайвороново» подразумевается строительство жилых кварталов в разных ее частях. На сегодняшний день преобразование территории промзоны уже ведется — строятся несколько крупных жилых комплексов с социальными объектами.