Куда делись деньги «молодых семей»? Главбух из Минстроя Дагестана украла 140 млн 

В мошенничестве в особо крупном размере обвиняется бывший главный бухгалтер ГБУ «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ» Дагестана. Организация является подведомственным учреждением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики.
«Обвиняемая в составе группы лиц по предварительному сговору с директором данного учреждения и бухгалтером-кассиром совершила хищение бюджетный денежных средств. В 2008-2013 было украдено 119 млн рублей, предназначенных для обеспечения жилья молодым семьям. Также были украдены 22 млн рублей участников указанной программы», — передает Генпрокуратура России.