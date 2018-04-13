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Куда делись деньги «молодых семей»? Главбух из Минстроя Дагестана украла 140 млн
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Куда делись деньги «молодых семей»? Главбух из Минстроя Дагестана украла 140 млн 

Mirmol.ru 1 час назад
В мошенничестве в особо крупном размере обвиняется бывший главный бухгалтер ГБУ «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ» Дагестана. Организация является подведомственным учреждением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики.
«Обвиняемая в составе группы лиц по предварительному сговору с директором данного учреждения и бухгалтером-кассиром совершила хищение бюджетный денежных средств. В 2008-2013 было украдено 119 млн рублей, предназначенных для обеспечения жилья молодым семьям. Также были украдены 22 млн рублей участников указанной программы», — передает Генпрокуратура России.
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