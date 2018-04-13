Правительственная комиссия одобрила строительство пр. К. Маркса в Самаре

Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,064 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии регионального бюджета и внебюджетных источников.

Строительство автомагистрали было предусмотрено во всех Генеральных планах развития Самары, начиная с 1937 года. Это один их самых долгожданных и важных объектов городской транспортной инфраструктуры. О необходимости строительства магистрали неоднократно говорилось в прошлые годы, однако реализация дорогостоящего проекта раз за разом откладывалась.

Системная работа по подготовке обоснования проекта и поиску источников финансирования стала одним из приоритетов для Дмитрия Азарова с первых дней его назначения на пост главы региона. Необходимость строительства магистрали руководитель области последовательно отстаивал на федеральном уровне. В конце 2017 года проект первого этапа строительства автомагистрали был единогласно поддержан комиссией в Министерстве транспорта РФ

Проспект Карла Маркса после завершения всех этапов строительства станет единственной транспортной осью, пересекающей все районы города Самары и свяжет городские транспортные артерии с дорогами федерального и областного значения. Вектор развития автомагистрали позволит разгрузить густонаселенные районы и обеспечить транспортную доступность территориям перспективной застройки. Кроме того, появление магистрали даст толчок развитию жилищного строительства.

Также в ходе заседания правительственной комиссии было принято решение о передаче автодорог общего пользования из собственности Самарской области в собственность РФ . Это касается участков дорог, формирующих единую федеральную сеть и являющихся продолжением федеральных трасс.

Самарская область передаст в федеральную собственность 61 км обводной автодороги Самары от трассы «Урал» до трассы «Самара-Волгоград» и 34 км обводной автодороги в районе Сызрани . Передача участков дорог позволит снизить нагрузку на региональный бюджет, так как ремонт и содержание трасс будет вестись из федеральной казны.