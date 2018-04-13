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Финансирование строительства части магистрали «Центральной» одобрено правительственной комиссией по транспорту
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Финансирование строительства части магистрали «Центральной» одобрено правительственной комиссией по транспорту 

ТРК Губерния 1 час назад
Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре — от Ракитовского шоссе до обводной автодороги. Проект на заседании комиссии в рамках Красноярского экономического форума — 2018 представил глава 63 региона Дмитрий Азаров. Об этом сообщил в твиттер-аккаунте департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Как пишет ведомство, строительство магистрали было предусмотрено в Генпланах с 1937 года. Это один их самых долгожданных объектов транспортной инфраструктуры. О необходимости строительства неоднократно говорилось в прошлые годы, однако реализация дорогостоящего проекта раз за разом откладывалась.
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