Финансирование строительства части магистрали «Центральной» одобрено правительственной комиссией по транспорту

Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса Самаре — от Ракитовского шоссе до обводной автодороги. Проект на заседании комиссии в рамках Красноярского экономического форума — 2018 представил глава 63 региона Дмитрий Азаров . Об этом сообщил в твиттер-аккаунте департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Как пишет ведомство, строительство магистрали было предусмотрено в Генпланах с 1937 года. Это один их самых долгожданных объектов транспортной инфраструктуры. О необходимости строительства неоднократно говорилось в прошлые годы, однако реализация дорогостоящего проекта раз за разом откладывалась.