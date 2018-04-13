Суд в Севастополе вернул городу участок земли в Ласпи

Арбитражный суд Севастополя вынес решение о возврате 5,94 гектара земли в Ласпи в собственность города, сообщает ForPost.

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО) в августе 2017 года обратился в суд с иском к фирме «Агат-А» с требованием расторгнуть договор аренды земли, заключённый между компанией и севастопольскими городскими властями. В иске шла речь о земельных участках площадью 8,99 гектара в урочище Ласпи, которые власти требовали вернуть в пользование города.

По информации ForPost, компания «Агат-А» строила в урочище Ласпи девятиэтажные апартаменты вместо детского пансионата. При строительстве были вырублены реликтовые деревья.

После рассмотрения материалов дела суд принял решение частично удовлетворить иск городских властей.