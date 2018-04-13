Суд в Севастополе вернул городу участок земли в Ласпи 

Арбитражный суд Севастополя вынес решение о возврате 5,94 гектара земли в Ласпи в собственность города, сообщает ForPost.
Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО) в августе 2017 года обратился в суд с иском к фирме «Агат-А» с требованием расторгнуть договор аренды земли, заключённый между компанией и севастопольскими городскими властями. В иске шла речь о земельных участках площадью 8,99 гектара в урочище Ласпи, которые власти требовали вернуть в пользование города.
По информации ForPost, компания «Агат-А» строила в урочище Ласпи девятиэтажные апартаменты вместо детского пансионата. При строительстве были вырублены реликтовые деревья.
После рассмотрения материалов дела суд принял решение частично удовлетворить иск городских властей.
Рассмотрев материалы дела, судья Наталья Морозова приняла решение — иск ДИЗО к «Агат-А» удовлетворить частично. Фирма «Агат-А» должна вернуть Севастополю 5,94 гектара земли, участки, на которых построены дома, пока находятся в аренде у коммерческой фирмы.