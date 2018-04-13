В Орле из запертой квартиры вызволили спаниеля

Полиция, МЧС прокуратура и общественники приняли участие в открытии квартиры, в которой несколько дней без воды и еды скулила одинокая собака.

Один из жильцов дома №23 по улице Маринченко попал в реанимацию. Сейчас мужчина находится в коме. Спаниель Джем оказался дома один без еды и воды. Собака начала скулить и выть. Соседи были бы рады помочь, но при пожилом мужчине при поступлении в медучреждение ключей от квартиры не обнаружили. Тогда орловцы обратились за помощью к участковому.

Капитан полиции Владимиру Сапрыкину и представители правоохранительных ведомств выработали оптимальное решение проблемы и, вызвав службу вскрытия замков, в присутствии сотрудников прокуратуры, МЧС и неравнодушных граждан открыли дверь и вывели собаку.

Джема осмотрел ветеринар и дал рекомендации по содержанию и уходу. Собаку приютит старший по дому, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области