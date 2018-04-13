Ещё
«Полюс» просит государство помочь со строительством моста через Енисей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

«Полюс» просит государство помочь со строительством моста через Енисей 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в России золотодобытчик — компания «Полюс» — обратилась с просьбой о господдержке в виде строительства моста через Енисей. Для развития предприятий на правом берегу реки требуется строительство моста между поселком Высокогорский и городом Лесогорском примерно в 300 км к северу от Красноярска. Об этом рассказал вице-президент «Полюса» Сергей Журавлев на Красноярском экономическом форуме.
"Мы обращаемся с просьбой о господдержке промышленников Ангаро-Енисейского экономического района при строительстве мостового перехода через реку Енисей", — сказал он.
По мнению топ-менеджера «Полюса», строительство моста окупится в виде дополнительных налоговых поступлений, которые могут увеличиться на 15 млрд рублей в течение семи лет после строительства моста.
На правом берегу Енисея сконцентрирована основная часть запасов золота Красноярского края (суммарный объем добычи в регионе — 67 тонн в год), а неразвитая транспортная инфраструктура сдерживает освоение месторождений золота и развитие других промышленных предприятий. «Мы вынуждены пользоваться паромами. Ледоход и ледостав — это паузы от месяца до трех (для доставки материалов и оборудования — прим. ТАСС)», — посетовал Журавлев.
Проект строительства моста через Енисей в указанном районе был включен в утвержденную пять лет назад программу развития Ангаро-Енисейского экономического района. Двухкилометровый мост был оценен в 7 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
ГД рассмотрит проект о бессрочном праве выкупа арендуемого имущества субъектами МСП Минтруд отмечает рост обращений по реализации маткапитала на образование дошкольников Пассажиропоток на ДВЖД в марте 2018 года составил 738,2 тыс. человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ214
Украина пригрозила России по газу126
Путин поговорил с Макроном46
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение