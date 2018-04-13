«Полюс» просит государство помочь со строительством моста через Енисей

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Крупнейший в России золотодобытчик — компания «Полюс» — обратилась с просьбой о господдержке в виде строительства моста через Енисей. Для развития предприятий на правом берегу реки требуется строительство моста между поселком Высокогорский и городом Лесогорском примерно в 300 км к северу от Красноярска. Об этом рассказал вице-президент «Полюса» Сергей Журавлев на Красноярском экономическом форуме.

"Мы обращаемся с просьбой о господдержке промышленников Ангаро-Енисейского экономического района при строительстве мостового перехода через реку Енисей", — сказал он.

По мнению топ-менеджера «Полюса», строительство моста окупится в виде дополнительных налоговых поступлений, которые могут увеличиться на 15 млрд рублей в течение семи лет после строительства моста.

На правом берегу Енисея сконцентрирована основная часть запасов золота Красноярского края (суммарный объем добычи в регионе — 67 тонн в год), а неразвитая транспортная инфраструктура сдерживает освоение месторождений золота и развитие других промышленных предприятий. «Мы вынуждены пользоваться паромами. Ледоход и ледостав — это паузы от месяца до трех (для доставки материалов и оборудования — прим. ТАСС)», — посетовал Журавлев.

Проект строительства моста через Енисей в указанном районе был включен в утвержденную пять лет назад программу развития Ангаро-Енисейского экономического района. Двухкилометровый мост был оценен в 7 млрд рублей.