В России могут уточнить ответственность за уклонение от кадастрового учёта

России может быть введена ответственность за неисполнение обязанности постановки на кадастровый учёт всех объектов капитального строительства (ОКС), которые эксплуатируются или существуют.

Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Госдумы депутатами Народного хурала Калмыкии

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части изменения формулировки административного правонарушения и размера штрафа за соответствующее правонарушение.

Формулировка административного правонарушения предлагается к изменению, так как действующей редакцией части 5 статьи 9.5 КоАП предусмотрена ответственность при эксплуатации ОКС без разрешения на ввод в эксплуатацию фактически только в отношении тех ОКС, по которым требуется выдача разрешения на строительство.

Согласно положениям пункта 10 статьи 55 ГК, разрешение на ввод в эксплуатацию является основанием для постановки на госучёт построенного ОКС.

Законом о государственной регистрации недвижимости установлена обязанность уполномоченного органа на принятие решения о выдаче разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения направлять в орган регистрации прав заявление о кадастровом учёте.

С учётом вышеизложенного понятие «ввод в эксплуатацию ОКС» и постановка его на кадастровый учёт приобретают некую тождественность в виде последовательной обязательности действий, но при этом фактически отсутствует обязанность постановки на кадастровый учёт ОКС, по которым не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию.

В пояснительной записке к документу отмечается, что размер административного штрафа за нарушение данной нормы определяется из специфики ОКС и делится на три вида.

Первый из них — эксплуатация ОКС без разрешения на ввод его в эксплуатацию, если для эксплуатации требуется получение соответствующего разрешения.

Настоящим законопроектом размер административного штрафа приравнен к размеру административного штрафа, установленного частью 3 статьи 8.8 КоАП, за исключением размера, определяемого из кадастровой стоимости ввиду её отсутствия до постановки на кадастровый учёт.

Второй вид штрафов предусмотрен за эксплуатацию ОКС без постановки на кадастровый учёт и регистрации права в случае, если для осуществления его строительства не требуется выдача разрешения на строительство.

Размер административного штрафа установлен на уровне действующей редакции части 5 статьи 9.5 КоАП РФ в минимальном размере ввиду фактического отнесения к соответствующим объектам строений и сооружений вспомогательного назначения, а также в целях мотивации органов местного самоуправления на принятие правил землепользования и застройки ввиду отнесения доходов от налога на имущества физических лиц к поступлениям муниципального бюджета.

Наконец, калмыцкие законодатели предлагают уточнить наказание за эксплуатацию ОКС без постановки на кадастровый учёт и регистрации права в иных случаях. Размер штрафа в этих ситуациях предлагается установить на уровне 50 процентов от размера части 5 статьи 9.5 КоАП в редакции законопроекта.

Реализация законопроекта приведёт к увеличению поступлений налога на имущество физлиц, налога на имущество организаций в части налогообложения от кадастровой стоимости, налога на доходы физических лиц, уплачиваемого от ряда операций с недвижимостью.