На Щорса сдаются два помещения в аренду

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предоставляет в долгосрочную аренду нежилые помещения в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56.

1. Помещения первого этажа, вход со двора, общая площадь 35,3 кв.м, состоящие из 2-х комнат. Арендная плата составляет 16273 рублей в месяц, коммунальные платежи не входят в стоимость арендной платы.

2. Помещения в «Торговом доме Щорса, 56», площадью от 16,2 до 16,6 кв.м, под торговые точки, мастерские, пункты оказания услуг. Арендная плата от 11113 до 11387 рублей в месяц, коммунальные платежи не входят в стоимость арендной платы. Вход с улицы Щорса на 2-й этаж.

Здание находится в близости от Южного автовокзала и остановок общественного транспорта, в здании установлена система видеонаблюдения и круглосуточный пункт охраны, система пожарной сигнализации и оповещения, на территории имеются парковочные места.

Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества. По итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор аренды сроком на 5 лет.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже или аренде, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922 196-63-73 или через официальный сайт www.rdmugiso.ru.