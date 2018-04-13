Игорь Тресков рассказал о планах по строительству дорог в Подмосковье

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков в ходе брифинга рассказал о планах по строительству дорог в регионе.

Он отметил, что на данный строится 14 дорог, в этом году начнут строить еще 30. Речь идет о реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах, Зенинского шоссе, путепровода в Мытищах

Также жители Подмосковья ждут появления развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, в этом году закончат первый этап, всего три этапа. Вся развязка заработает в следующем году

— Игорь Тресков.

Все работы по строительству дорог идут по плану, в некоторых местах с опережением. Например, мост в Дубне, стоимость которого 9,5 миллиардов рублей. Его опоры уже готовы, работы идут быстрее графика. Мост будет готов к декабрю текущего года.

Кроме того, министр рассказал, что в Домодедове продолжается строительство переезда через железную дорогу на улицу Гагарина. Летом откроют первую часть путепровода.