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Игорь Тресков рассказал о планах по строительству дорог в Подмосковье
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Игорь Тресков рассказал о планах по строительству дорог в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков в ходе брифинга рассказал о планах по строительству дорог в регионе.
Он отметил, что на данный строится 14 дорог, в этом году начнут строить еще 30. Речь идет о реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах, Зенинского шоссе, путепровода в Мытищах.
Также жители Подмосковья ждут появления развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, в этом году закончат первый этап, всего три этапа. Вся развязка заработает в следующем году
— Игорь Тресков.
Все работы по строительству дорог идут по плану, в некоторых местах с опережением. Например, мост в Дубне, стоимость которого 9,5 миллиардов рублей. Его опоры уже готовы, работы идут быстрее графика. Мост будет готов к декабрю текущего года.
Кроме того, министр рассказал, что в Домодедове продолжается строительство переезда через железную дорогу на улицу Гагарина. Летом откроют первую часть путепровода.
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