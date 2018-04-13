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В Копейске семье с тройняшкам подарили «двушку»
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В Копейске семье с тройняшкам подарили «двушку» 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинской области первой семье в этом году региональные власти подарили квартиру. «Двушку» размером почти 70 квадратов получила семья Кокоревых из Копейска, у которых в июне прошлого года родилась тройня: мальчик и две девочки. Кстати, у них есть еще и старший ребенок, поэтому расширение жилплощади было как никогда кстати.
Многодетной семье уже выдали ключи от квартиры, а договор социального найма заключили вчера, 12 апреля. В ближайшее время новое жилье получит еще несколько семей.
— В настоящее время в очереди стоит еще три семьи. Одна из них воспитывает пятерых детей. Для нее подобрана квартира в Магнитогорске и подготовлен договор, — рассказал министр имущества Алексей Бобраков.
Напомним, что улучшить жилищные условия за счет регионального бюджета имеют возможность семьи, у которых одновременно родилось трое и более малышей. Программа действует с 2013 года. За последние три года в области выдали 13 квартир на общую сумму 33,6 миллионов.
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