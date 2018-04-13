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Садовый дом можно признать жилым
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Садовый дом можно признать жилым 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минстрой РФ разработал механизм признания садового дома жилым и наоборот. Под садовым домом авторы проекта предлагают понимать сооружение, которое предназначено не для круглогодичного жилья, а только для сезонного использования. Само понятие «садовый дом» планируется ввести в законодательство.
Регламентирован состав комиссии, которая может признать такой дом жилым. Чтобы процедура прошла успешно, дому надо соответствовать техрегламентам для строительства ИЖС.
Для начала процедуры владельцу нужно будет предоставить в комиссию заявление о признании здания жилым, копии документов на дом, проект его реконструкции и заключение проектной компании о результатах обследования стен и несущих конструкций.
Местные власти не позже чем через 30 дней после того, как получат заключение комиссии, решат, переводить ли дом в жилой, и издадут соответствующее распоряжение.
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