Садовый дом можно признать жилым

Минстрой РФ разработал механизм признания садового дома жилым и наоборот. Под садовым домом авторы проекта предлагают понимать сооружение, которое предназначено не для круглогодичного жилья, а только для сезонного использования. Само понятие «садовый дом» планируется ввести в законодательство.

Регламентирован состав комиссии, которая может признать такой дом жилым. Чтобы процедура прошла успешно, дому надо соответствовать техрегламентам для строительства ИЖС.

Для начала процедуры владельцу нужно будет предоставить в комиссию заявление о признании здания жилым, копии документов на дом, проект его реконструкции и заключение проектной компании о результатах обследования стен и несущих конструкций.

Местные власти не позже чем через 30 дней после того, как получат заключение комиссии, решат, переводить ли дом в жилой, и издадут соответствующее распоряжение.