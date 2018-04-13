Регламент внесения изменений в Правила землепользования и застройки утвердят до конца апреля

Юлиана Княжевская. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

В регламенте будет подробно прописана процедура внесения правок в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Кроме того, предполагается, что с принятием этого документа появится возможность подачи заявлений через портал госуслуг.

По словам Юлианы Княжевской, за год в Москомархитектуру поступило более 1,2 тысячи обращений о внесении изменений в ПЗЗ.

— Это очень большие цифры, особенно с учетом того, что в полную силу мы начали работать с сентября-октября прошлого года. На данный момент у нас находятся на рассмотрении 256 обращений, а по 971 заявке мы уже приняли решения, — уточнила председатель Комитета Юлиана Княжевская.

Так, 438 заявителям было отказано, а в отношении 533 обращений приняты положительные решения. Материалы по ним будут направлены на общественные обсуждения.

Правила землепользования и застройки города Москвы были приняты 27 марта 2017 года. Они регулируют всю градостроительную деятельность в городе. Так, ПЗЗ определяют, какие объекты можно строить на той или иной территории, а какие нельзя. Кроме того, принятый правительством Москвы документ определяет предельные параметры строительства: плотность застройки и максимальное количество этажей в здании.

Новые правила, по словам Юлианы Княжевской, обеспечивают прозрачность градостроительных решений, а также создают условия для развития столицы, сохраняя при этом уже существующую жилую застройку и природные территории.