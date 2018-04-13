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Регламент внесения изменений в ППЗ Москвы утвердят в апреле
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Регламент внесения изменений в ППЗ Москвы утвердят в апреле 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 13 апр — РИА Недвижимость. Регламент внесения изменений в правила землепользования и застройки (ППЗ) Москвы планируется утвердить до конца апреля 2018, сообщила в пятницу журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"До конца апреля планируется утверждение регламента внесения изменений в ПЗЗ", — сказала она.
Также Княжевская сообщила, что более 1,2 тысячи обращений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поступило в Москомархитектуру за год, а по 971 уже приняты решения.
Правила землепользования и застройки устанавливают границы территориальных зон с определением для каждой из них правового режима использования и предельных параметров разрешенного строительства. В Москве ПЗЗ утвердили весной 2017 года. С момента принятия ПЗЗ любое строительство может вестись только в рамках утвержденных ими параметров.
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