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Житель Салехарда убедился в пользе закрытых дверей
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Житель Салехарда убедился в пользе закрытых дверей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
11 апреля 2018 года ранним утром 55-летний житель Салехарда искал деньги на водку. По счастливой для него случайности соседи забыли закрыть входную дверь. Соблазн лёгкой наживы был слишком велик и мужчина без труда зашёл в квартиру. Там его ждал очередной сюрприз. Мало того что соседи не заперли дверь, оказалось хозяин квартиры оставили бумажник с крупной суммой денег в кармане куртки в прихожей. Везучий любитель спиртного забрал 7 тыс. рублей и отправился за алкоголем.
Хозяин квартиры обнаружил пропажу случайно через несколько часов. У него не было, не тени сомнения, что к краже причастен сосед. Раньше этот мужчина уже имел проблемы с законом. На месте преступления правоохранители восстановили картину событий. Помогли записи видеокамеры, которая установлена в квартире потерпевшего.
Преступника взяли сразу же, он не стал отрицать вину. Деньги вернули владельцу. Против оступившегося жителя Салехарда следователи завели уголовное дело по статье кража со взломом.
«ОМВД России по г. Салехарду обращается ко всем жителям и гостям города с просьбой не оставлять двери своих квартир открытыми, не хранить ценные вещи в прихожих и коридорах», — предупреждают горожан сотрудники УМВД России по ЯНАО.
Источник фотографии: vz.ua
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