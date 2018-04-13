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В Тюменском районе появится завод ограждающих конструкций
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В Тюменском районе появится завод ограждающих конструкций 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Тюменском районе будет реализован проект завода по изготовлению полного спектра подвижных ограждающих конструкций. В его строительство компания «ДорХан 21 век — Тюмень» вложит 112 миллионов рублей инвестиций.
Инвестиционное агентство Тюменской области подключилось к реализации проекта в марте 2017 года. Для его реализации был выделен земельный участок в 2 гектара. Экспертный совет на базе Инвестиционного агентства признал инвестпроект масштабным и предприниматель получил землю в аренду без торгов.
Первая очередь завода будет расположена более чем на 2,8 тысяч квадратных метров. На территории будут оборудованы офис, шоу-рум и демонстрационный зал промышленного оборудования.
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