В Тюменском районе появится завод ограждающих конструкций

В Тюменском районе будет реализован проект завода по изготовлению полного спектра подвижных ограждающих конструкций. В его строительство компания «ДорХан 21 век — Тюмень» вложит 112 миллионов рублей инвестиций.

Инвестиционное агентство Тюменской области подключилось к реализации проекта в марте 2017 года. Для его реализации был выделен земельный участок в 2 гектара. Экспертный совет на базе Инвестиционного агентства признал инвестпроект масштабным и предприниматель получил землю в аренду без торгов.

Первая очередь завода будет расположена более чем на 2,8 тысяч квадратных метров. На территории будут оборудованы офис, шоу-рум и демонстрационный зал промышленного оборудования.