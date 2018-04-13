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В этом году в Савелках отремонтируют квартиры трех ветеранов
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В этом году в Савелках отремонтируют квартиры трех ветеранов 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В текущем году в районе Савелки запланирован косметический ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Глава районной управы Андрей Макшанцев сообщил, что с просьбой о ремонте в управу обратились два ветерана из корпусов 516 и 612 и участник ВОВ из корпуса 311.
Ремонтные работы на общую сумму свыше 230 тысяч рублей будет выполнять районный «ГБУ „Жилищник“ в рамках реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2018 году. Данное решение утвердили на Совете депутатов муниципального округа Савелки.
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