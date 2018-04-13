В этом году в Савелках отремонтируют квартиры трех ветеранов

В текущем году в районе Савелки запланирован косметический ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Глава районной управы Андрей Макшанцев сообщил, что с просьбой о ремонте в управу обратились два ветерана из корпусов 516 и 612 и участник ВОВ из корпуса 311.

Ремонтные работы на общую сумму свыше 230 тысяч рублей будет выполнять районный «ГБУ „Жилищник“ в рамках реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2018 году. Данное решение утвердили на Совете депутатов муниципального округа Савелки.