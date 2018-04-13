Минстрой обнаружил проблемные дома, не попавшие в дорожные карты

В дорожных картах, составленных регионами, содержится 836 проблемных объектов долевого строительства и планы-графики достройки. Решения пока не приняты по 62 объектам, но губернаторы должны утвердить их в течение двух месяцев.

"Мы сделали так называемую встречную проверку через механизм «Дом.рф» и выявили, к сожалению, определенное количество объектов, цифры пока плавают, которые не попали в перечень проблемных", — сообщил Мень.