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Минстрой обнаружил проблемные дома, не попавшие в дорожные карты
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Минстрой обнаружил проблемные дома, не попавшие в дорожные карты 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В дорожных картах, составленных регионами, содержится 836 проблемных объектов долевого строительства и планы-графики достройки. Решения пока не приняты по 62 объектам, но губернаторы должны утвердить их в течение двух месяцев.
"Мы сделали так называемую встречную проверку через механизм «Дом.рф» и выявили, к сожалению, определенное количество объектов, цифры пока плавают, которые не попали в перечень проблемных", — сообщил Мень.
Он добавил, что главы субъектов РФ в ближайшее время должны объяснить, почему эти объекты не попали в перечень, передает РИА Новости.
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