Ещё
Лидирующая по объёмам строительства воронежская компания отметила полувековой юбилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидирующая по объёмам строительства воронежская компания отметила полувековой юбилей 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
«Домостроительный комбинат» за годы своего существования возвёл 9 млн квадратных метров жилья. Лидер по объёмам строительства в Воронежской области — «Домостроительный комбинат» — отметил свой полувековой юбилей. За 50 лет строители этой компании возвели девять миллионов квадратных метров — это примерно треть города. Улучшить свои жилищные условия смогли не много не мало, а 170 тысяч воронежских семей. Праздник прошёл в Воронежском концертном зале, где собрались работники и ветераны строительной отрасли.
Знаки отличия и почётные грамоты из рук временно исполняющего обязанности губернатора Александра Гусева и председателя Областной думы Владимира Нетёсова получили несколько десятков сотрудников — от руководителей до каменщиков, электрогазосварщиков и машинистов автовышек. Многие из этих людей проработали всю свою трудовую жизнь в одном месте. — Конечно, для нас, для Правительства области, «Домостроительный комбинат», будучи лидером строительной отрасли, является ещё и очень важным социальным партнёром. Мы видели те объекты, которые строятся силами «Домостроительного комбината», вашими руками. И мы всегда уверены — там, где «Домостроительный комбинат», там объект будет сдан в срок. Там объект будет сдан с очень высоким качеством, — в поздравительной речи сказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже «ожила» незаконная стройка по соседству с Домом Михайлова Воронежское управление ФСИН проверит стоимость строительства борисоглебского СИЗО Жительница Воронежа взяла кредит под 900% годовых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбке настал конец110
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»413
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля68
Умер юморист Андрей Жмакин10
Москва решила ответить на санкции США289
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение