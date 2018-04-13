Лидирующая по объёмам строительства воронежская компания отметила полувековой юбилей 

«Домостроительный комбинат» за годы своего существования возвёл 9 млн квадратных метров жилья. Лидер по объёмам строительства в Воронежской области — «Домостроительный комбинат» — отметил свой полувековой юбилей. За 50 лет строители этой компании возвели девять миллионов квадратных метров — это примерно треть города. Улучшить свои жилищные условия смогли не много не мало, а 170 тысяч воронежских семей. Праздник прошёл в Воронежском концертном зале, где собрались работники и ветераны строительной отрасли.
Знаки отличия и почётные грамоты из рук временно исполняющего обязанности губернатора Александра Гусева и председателя Областной думы Владимира Нетёсова получили несколько десятков сотрудников — от руководителей до каменщиков, электрогазосварщиков и машинистов автовышек. Многие из этих людей проработали всю свою трудовую жизнь в одном месте. — Конечно, для нас, для Правительства области, «Домостроительный комбинат», будучи лидером строительной отрасли, является ещё и очень важным социальным партнёром. Мы видели те объекты, которые строятся силами «Домостроительного комбината», вашими руками. И мы всегда уверены — там, где «Домостроительный комбинат», там объект будет сдан в срок. Там объект будет сдан с очень высоким качеством, — в поздравительной речи сказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.