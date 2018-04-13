Средняя стоимость дачи в Московском регионе составила 2,6 млн рублей

Дачи в Подмосковье Москве в среднем стоят 2,2 и 2,6 миллиона рублей, цены зависят от того, насколько недвижимость удалена от столицы, есть ли в округе высотная застройка и от других факторов, пишет « Российская газета ».

«В Москве и Московской области средняя стоимость дачи составила 2,6 и 2,2 миллиона соответственно. Столичные дачи, по мнению экспертов, минимально теряют в цене. Практически не падает стоимость дач среднего ценового сегмента с хорошей ликвидностью: у пригодного для купания водоема, среди природы, с хорошей транспортной доступностью», — говорится в материале.

Чем ближе к Москве, тем дороже дача, однако нахождение участка в зоне видимости высотной застройки снижает цену. Активная застройка новой Москвы, многоэтажными комплексами — серьезная проблема для рынка загородного жилья.

«Хуже всего продаются поселки в окружении чистого поля, где непонятные перспективы застройки. Покупатели отдают предпочтения домовладениям, расположенным в окружении лесных массивов, которые вряд ли вырубят для строительства нового микрорайона», — отметил директор департамента элитной недвижимости «Метриум Групп» Илья Менжунов.

Как добавляется в материале, при этом дача, расположенная в дальнем районе Подмосковья, вполне может пользоваться спросом, если находится в живописном месте или уютном поселке при условии хорошего транспортного сообщения. Лучше всего, если до дачи можно добраться не только по автотрассе, но и по железной дороге.

«Это, правда, не гарантирует быстрой продажи даже ликвидной дачи. Ценовые пожелания покупателей и предложения владельцев отличаются примерно вполовину. В итоге срок «раздумий» растягивается на 6-8 месяцев, а иногда достигает года. А треть покупателей и вовсе принимает решение отложить покупку на неопределенный срок», — подчеркивается в статье.

Объекты самой низкой и самой высокой ценовой категории отличаются разительно. Самая дешевая дача в Подмосковье стоит 150 тысяч рублей и представляет собой участок площадью 6 соток со старым сараем в 15 квадратных метров, летней кухней и туалетом.

Самая дорогая дача в Подмосковье стоит 20 миллионов рублей. Это трехэтажный дом площадью 250 квадратных метров на 9 сотках в охраняемом коттеджном поселке в пяти километрах от МКАД в непосредственной близости от Пироговского водохранилища.