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Минстрой продолжает заниматься решением вопроса обманутых дольщиков
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Минстрой продолжает заниматься решением вопроса обманутых дольщиков 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Профильная комиссия Минстроя России 12 апреля провела заседание, где были рассмотрены четыре заявки от потенциальных приобретателей объектов незавершенного строительства. Заседание прошло под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина.
Комиссией одобрила три из представленных заявок. Ими стали объекты в г. Ставрополь, Ставропольский край; с. Беловское, Белгородский район Белгородской области; г. Гагарин, Смоленская область. Четвертая заявка была отклонена из-за неполного комплекта представленных документов.
Получившие права организации смогут достроить объекты, где были нарушены права более чем 400 граждан. Их деньги были привлечены для строительства многоквартирных домов. Заключение Минстроя России будет направлено в Арбитражный суд для дальнейшего рассмотрения.
«Минстрой России продолжает активно заниматься решением вопроса обманутых дольщиков. Комиссия проверяет заявления от тех, кто намерен приобрести права и обязанности застройщиков-банкротов крайне тщательно. Очень важно не допустить, чтобы граждане вновь пострадали от недобросовестного застройщика, пришедшего на смену не справившегося со своими обязательствами», — прокомментировал Никита Стасишин.
За время работы комиссии в адрес Минстроя России было направлено 56 заявлений от потенциальных приобретателей объектов незавершенного строительства. По 11 из них на сегодняшний день уже выданы положительные заключения.
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