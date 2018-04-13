Судебные приставы помогали саратовским дольщикам получить жилье

Глава Саратовской области заручился поддержкой руководства Федеральной службы судебных приставов.

Руководитель службы в регионе Дмитрий Аристов на встрече с губернатором заявил, что результат от совместной работы ощутимый. Валерия Радаева заверили, что приставы будут помогать отстаивать предоставление жилплощадь детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья.

Так, например дольщики компании «Новострой XXI» в поселке Юбилейный добились получения своих квартир благодаря активной позиции службы судебных приставов. Здесь новоселье отпраздновали уже 192 семьи. Работа в данном направлении, со слов Аристова, будет продолжена.