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Судебные приставы помогали саратовским дольщикам получить жилье
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Судебные приставы помогали саратовским дольщикам получить жилье 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Глава Саратовской области заручился поддержкой руководства Федеральной службы судебных приставов.
Руководитель службы в регионе Дмитрий Аристов на встрече с губернатором заявил, что результат от совместной работы ощутимый. Валерия Радаева заверили, что приставы будут помогать отстаивать предоставление жилплощадь детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья.
Так, например дольщики компании «Новострой XXI» в поселке Юбилейный добились получения своих квартир благодаря активной позиции службы судебных приставов. Здесь новоселье отпраздновали уже 192 семьи. Работа в данном направлении, со слов Аристова, будет продолжена.
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