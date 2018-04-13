В Перми обсуждают повышение стоимости платной парковки

Администрация Перми предложила повысить плату за парковку в центре города с 15 до 20 рублей и увеличить ее территорию.

С предложением о повышении тарифа администрация обратилась к главе региона Максиму Решетникову , сообщает «Ъ-Прикамье». Повод для такой инициативы — пиковая загрузка парковок, превышающая 90%. При такой загрузке мэрия может регулировать заполняемость мест повышением тарифа.

Также администрация Перми предложила расширить зону платной парковки. Если предложение будет принято, то с 1 октября одна из границ территории платной парковки перенесется на улицу Крисанова, другая — на Островского.

Повышение тарифов и увеличение зоны платной парковки чиновники и депутаты планируют обсудить в мае.

Предложения по расширению зоны платной парковки

По итогам 2017 года власти признали систему платных парковок эффективной. За год ее работы в бюджет поступило порядка 30 миллионов рублей. В конце прошлого года в городе изменили время работы платной парковки и увеличили льготное время для оплаты до 20 минут.

— В первом квартале 2018 года услугами платной парковки воспользовались 66 тысяч раз, — сообщили в пермской мэрии. — Общая сумма за оплату парковки сейчас составляет порядка 10,5 миллионов рублей, расходы на содержание — 4,8 миллионов рублей.

Ранее депутаты городской думы выступали против повышения тарифа и расширения зоны платной парковки.

— Мы не стали спешить с расширением зоны платной парковки, — говорил в декабре 2017 года первый вице-спикер Гордумы Дмитрий Малютин . — И это, на мой взгляд, полностью оправдано. Речь идет об интересах тысяч людей. Будем смотреть на работу системы в целом, на бюджетные поступления и главное — на эффективность разгрузки улиц. Уже сейчас ясно, что нужно жестче следить за собираемостью штрафов, теснее взаимодействовать с судебными приставами. Нужны решения по работе с брошенными автомобилями — это тоже важная задача. Мое мнение — расширять зону платной парковки, не отладив на сто процентов существующую систему, преждевременно. И конечно, когда на дворе зима, нужно четко регулировать процесс уборки не только дорог, но и карманов — это один из ключевых факторов в работе платной парковки.

Подробнее о том, как работает система платной парковки, читайте в нашем материале.