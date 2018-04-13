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Какие автомобильные шины самые популярные в Ростове-на-Дону?
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Какие автомобильные шины самые популярные в Ростове-на-Дону? 

АиФ Ростов 52 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Аналитики Яндекс. Маркета проанализировали весенний спрос и цены на автомобильные шины в Ростове-на-Дону.
Аналитики Яндекс. Маркета проанализировали весенний спрос и цены на автомобильные шины в Ростове-на-Дону.
Интерес к этой категории товаров традиционно зависит от погодных условий, и пики спроса традиционно приходятся на начало весны и середину осени.
Спрос диктует погода
Как сообщила «АиФ-Ростов» региональный представитель компании «Яндекс» на Юге и в Поволжье Ксения Кац, в 2018 году интерес к летней резине начал расти с конца февраля.
Но сильный скачок произошёл только в последнюю неделю марта: весна нынче задержалась с приходом на Дон. Так вот, в момент пика спрос на летнюю резину вырос почти в два раза.
Напомним, что в 2017 году ситуация была иная: подъём спроса на летнюю резину у ростовских автомобилистов начался в середине февраля и достиг своего пика уже к 6 марта.
При этом в Москве в 2017-м году резкий спрос на летнюю резину также пришелся на последнюю неделю февраля и первую неделю марта, так как снег в столице растаял рано.
В 2018-м москвичи «переобули» свой транспорт почти на месяц позже из-за холодной погоды и снега, остатки которого выпали в столице в ночь с 10 на 11 апреля.
Цена и мода
На площадке Яндекс. Маркета самыми популярными у ростовчан марками летней резины стали Nokian (10% от всего спроса), Yokohama (8%), Bridgestone и Toyo (по 7%).
Самой дорогой из популярных у ростовских автолюбителей марок шин является MICHELIN. Одна такая летняя шина обойдется автовладельцу из Ростова-на-Дону в среднем в 7172 рубля.
Для сравнения: шины самой популярной у ростовчан марки Nokian стоят в местных интернет-магазинах, представленных на Яндекс. Маркете, в среднем 5094 рубля за штуку, а самая недорогая из распространённых российских марок — Нижнекамскшина — 2252 рубля.
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