Какие автомобильные шины самые популярные в Ростове-на-Дону?

Аналитики Яндекс. Маркета проанализировали весенний спрос и цены на автомобильные шины в Ростове-на-Дону.

Аналитики Яндекс. Маркета проанализировали весенний спрос и цены на автомобильные шины в Ростове-на-Дону.

Интерес к этой категории товаров традиционно зависит от погодных условий, и пики спроса традиционно приходятся на начало весны и середину осени.

Спрос диктует погода

Как сообщила «АиФ-Ростов» региональный представитель компании «Яндекс» на Юге и в Поволжье Ксения Кац, в 2018 году интерес к летней резине начал расти с конца февраля.

Но сильный скачок произошёл только в последнюю неделю марта: весна нынче задержалась с приходом на Дон . Так вот, в момент пика спрос на летнюю резину вырос почти в два раза.

Напомним, что в 2017 году ситуация была иная: подъём спроса на летнюю резину у ростовских автомобилистов начался в середине февраля и достиг своего пика уже к 6 марта.

При этом в Москве в 2017-м году резкий спрос на летнюю резину также пришелся на последнюю неделю февраля и первую неделю марта, так как снег в столице растаял рано.

В 2018-м москвичи «переобули» свой транспорт почти на месяц позже из-за холодной погоды и снега, остатки которого выпали в столице в ночь с 10 на 11 апреля.

Цена и мода

На площадке Яндекс. Маркета самыми популярными у ростовчан марками летней резины стали Nokian (10% от всего спроса), Yokohama (8%), Bridgestone и Toyo (по 7%).

Самой дорогой из популярных у ростовских автолюбителей марок шин является MICHELIN. Одна такая летняя шина обойдется автовладельцу из Ростова-на-Дону в среднем в 7172 рубля.