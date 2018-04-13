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Продажи и цены на жилье в Белизе неуклонно растут
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Продажи и цены на жилье в Белизе неуклонно растут 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Белиз — бывшая Британская колония, и родной язык здесь — английский, что делает государство привлекательным местом для туристов, пенсионеров и покупателей второго дома из Великобритании и Северной Америки. Самым популярным местом для отдыха является остров Амбергрис-Кайе, который находится примерно в километре от второго по величине в мире барьерного рифа, сообщает New York Times.
В Белизе нет Центральной базы данных продаж недвижимости. Но местные агенты утверждают, что показатели идут вверх. В округе Кайо, к примеру, в 2017 году было продано больше собственности, чем в предыдущие пять лет, по словам агента Ceiba Realty Belize Джошуа Лора.
Наиболее популярной является береговая линия благодаря красоте и экологичности: цены на некоторые объекты здесь подскочили на 25% с 2015 года. Цены в пределах Сан-Игнасио варьируются от $915 до $1 345 за квадратный метр по сравнению с $1 615 в прибрежном городе Пласенсиа и $1 938 на Амбергрисе.
Падение стоимости канадского доллара навредило рынку, делая его более дорогим для канадцев, желающих купить недвижимость в Белизе. Но в 2018 году ситуация стабилизируется. Положительно на популярность государства должно повлиять открытие здесь отелей мировых сетей Marriott и Four Seasons.
Около 75% покупателей жилья в Белизе — из США и 15% — из Канады, остальные — европейцы и местные жители. Порядка 80% американских инвесторов — пенсионеры, которые воспользовались пенсионной программой Белиза, обеспечивающей вид на жительство и налоговые льготы. Однако количество семей и молодых покупателей также увеличивается.
Кстати, продажи жилья растут по всей Америке из-за хронической нехватки предложения.
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