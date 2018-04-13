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Появились подробности реконструкции челябинского международного аэропорта
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Появились подробности реконструкции челябинского международного аэропорта 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новый аэровокзал, строительство которого начнется этим летом, будет иметь площадь порядка 16 300 кв. метров, что примерно на 50% больше всего существующего аэровокзала внутренних и международных линий вместе взятых. В новом аэровокзале будет три телетрапа, большие комфортные площади залов ожидания, залы по обслуживанию ВИП и бизнес-пассажиров, комната матери и ребенка, кафе, магазины, современные и производительные зоны авиационной и транспортной безопасности на входе в здание и на входе в чистую зону накопителя вылета. Пропускная способность увеличится до 2,5 миллиона пассажиров. Для обеспечения жизнедеятельности нового АВК ВВЛ будут построены новые сети по подаче газа, электричества, воды. Также будет построена новая котельная.
В ходе реконструкции аэродрома планируется реконструкция перрона площадью 76 тыс. кв.м, расширение на 20 тысяч существующего перрона и строительство 28 мест стоянок под воздушные суда среднего класса.
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