Более 15 сертификатов на соцвыплату для покупки жилья вручили молодым семьям Балашихи

Балашихе вручили 16 сертификатов на право получения социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям. Об этом сообщил председатель комитета по жилищным вопросам администрации Балашихи Евгений Кравченко.

В 2018 году в Балашихе мы вручили 16 сертификатов на право получения социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям. Выплата производится в рамках подпрограммы федеральной программы «Жилище» по обеспечению доступным жильем молодых семей

Он добавил, что по условиям возраст родителей в молодой семье не должен быть больше 35 лет. Для Московской области семья должна постоянно проживать в регионе более 5 лет. С момента получения сертификата его необходимо использовать в течении семи месяцев. Евгений Кравченко пояснил, что суммы социальных выплат для каждой семьи разные. Они зависят от количества детей.

По словам Евгения Кравченко, в 2017 году такие сертификаты получили около 10 молодых семей в Балашихе.

Федеральная программа «Жилище» была разработана в 2002 году. Она позволяет гражданам разных категорий улучшить жилищные условия для своих семей.