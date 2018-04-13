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Более 15 сертификатов на соцвыплату для покупки жилья вручили молодым семьям Балашихи
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Более 15 сертификатов на соцвыплату для покупки жилья вручили молодым семьям Балашихи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Балашихе вручили 16 сертификатов на право получения социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям. Об этом сообщил председатель комитета по жилищным вопросам администрации Балашихи Евгений Кравченко.
В 2018 году в Балашихе мы вручили 16 сертификатов на право получения социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям. Выплата производится в рамках подпрограммы федеральной программы «Жилище» по обеспечению доступным жильем молодых семей
Евгений Кравченко.
Он добавил, что по условиям возраст родителей в молодой семье не должен быть больше 35 лет. Для Московской области семья должна постоянно проживать в регионе более 5 лет. С момента получения сертификата его необходимо использовать в течении семи месяцев. Евгений Кравченко пояснил, что суммы социальных выплат для каждой семьи разные. Они зависят от количества детей.
По словам Евгения Кравченко, в 2017 году такие сертификаты получили около 10 молодых семей в Балашихе.
Федеральная программа «Жилище» была разработана в 2002 году. Она позволяет гражданам разных категорий улучшить жилищные условия для своих семей.
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