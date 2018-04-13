В Воронеже «ожила» незаконная стройка по соседству с Домом Михайлова 

В мэрии подчеркнули, что разрешение на проведение работ не выдавали. Заказчик работ по возведению офисного здания на улице Пушкинской Нина Рождественская оспорит решение городских властей об отзыве разрешения на строительство офиса по соседству с объектом культурного наследия Домом Михайлова. Апелляцию на решение суда первой инстанции, отказавшего компании «Воронежбетон», обжаловавшей решение властей, облсуд рассмотрит 24 апреля. На законсервированной строительной площадке тем временем начались работы. Центральный районный суд отказал компании «Воронежбетон», которая обжаловала решение властей о запрете на строительство офисного здания на участках по адресу Пушкинская, 14б и 16а, в декабре 2017 года. В гражданском иске застройщик пытался доказать, что распоряжение мэрии незаконно и нарушает права фирмы как арендатора земельного участка. Разрешение на строительство бывший мэр Воронежа Александр Гусев отозвал по требованию прокуратуры в сентябре 2017 года. Компания «Воронежбетон» планировала построить трехэтажное офисное здание между двумя объектами культурного наследия — Домом Михайлова и Училищным домом. Однако надзорное ведомство выявило ряд нарушений требований градостроительного законодательства. Выяснилось, что при выдаче разрешения на строительство не были учтены охранные зоны Дома Михайлова. Кроме того, администрация города выдала разрешительную документацию без предоставления застройщиком необходимых документов на земельные участки с целевым использованием — под строительство офисного здания. В прокуратуре также отметили, что на земельных участках, отведенных под строительство офисного здания, не предусмотрены парковочные места и, кроме того, застройщик не в полной мере учел требованиям законодательства о пожарной безопасности. К моменту запрета на строительство в сентябре 2017 года строители успели вырыть котлован и залить фундамент. Осенью прошлого года стройку законсервировали, чтобы избежать обвала грунта. Однако в апреле работы на площадке возобновились — там появились рабочие и техника. В мэрии сообщили, что разрешение на проведение строительных работ компании «Воронежбетон» администрация города не выдавала. Если работы не прекратятся, управление административно-технического контроля проведет проверку, рассказали в пресс-службе мэрии. Справка Дом Михайлова — одно из старейших зданий Воронежа. Оно было возведено в 1810 году. Разрешение на строительство трехэтажного офисного здания по соседству с ним мэрия выдала ООО «Воронежбетон» в конце июня 2017 года. В июле строители приступили к работам. В августе вопрос о законности строительство офисного здания в исторической части Воронежа подняла городская Общественная палата. Общественники обратились к мэру Александру Гусеву с предложением провести проверку законности выдачи разрешения на строительство на этом участке. Краевед и председатель Общественного совета при региональном управлении и архитектуры и градостроительства Ольга Рудева отметила, что строительство «впритык» к памятнику просто недопустимо, при возведении офисного здания необходимо было сохранить его охранную зону. Результатом возмущения общественников стала прокурорская проверка и отзыв разрешения на строительство. Елена Гончарова