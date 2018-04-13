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Минсельхоз: сев яровых идет медленнее, чем в 2017 г.
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Минсельхоз: сев яровых идет медленнее, чем в 2017 г. 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Сев яровых проведен к 12 апреля на площади 1,3 млн га, что составляет 2,4% от намеченной площади, сообщает Минсельхоз. К 12 апреля 2017 г. яровые культуры посеяли на площади 3,2 млн га. Таким образом, отставание в этом году составляет 1,9 млн га.
Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 740,4 тыс. га, в том числе яровая пшеница — на площади 24,8 тыс. га, ячмень — на площади 242,4 тыс. га, кукуруза на зерно — на площади 26,8 тыс. га. Сахарная свекла посеяна на площади 199,2 тыс. га, подсолнечник — на площади 91,7 тыс. га, картофель — на площади 6,2 тыс. га, овощи — на площади 17,7 тыс. га. По данным Минсельхоза, яровой сев в этом году проведут на площади 53,4 млн га. Прогноз по сбору зерна составляет 110-115 млн тонн.
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