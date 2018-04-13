Застройщик намерен провести экспертизу корпуса № 3 ЖК «Овражный» в Щербинке до мая этого года

Застройщик объекта по адресу: городской округ Щербинка, улица Овражная, дом 3-8 заказал проведение экспертизы недостроенного корпуса № 3. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению уголовных дел по экономическим преступлениям, которые связаны с долевым строительством, в прокуратуре Новомосковского административного округа. В заседании принял участие заместитель Председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров

Как пояснил заместитель Председателя Комитета, в ходе встречи представитель застройщика ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ» указал на то, что в настоящее время в Научно-исследовательском институте Проектирования, Технологии и Экспертизы Строительства заказано проведение обследования конструкций недостроенного корпуса.

Александр Гончаров подчеркнул, что по информации представителя компании-застройщика, результаты экспертизы должны быть готовы в мае текущего года. «Это позволит выявить реальное состояние существующих конструкций корпуса № 3 и определить объем работ, который необходимо выполнить, чтобы завершить строительство», — пояснил заместитель он.

По его словам, в ходе заседания рабочей группы также было отмечено, что окончательное решение по возбуждению уголовного дела в отношении ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ» еще не принято. «Ранее Москомстройинвест обратился в правоохранительные органы с просьбой провести доследственную проверку в отношении действующего застройщика. Что касается достройки корпуса, где есть пострадавшие граждане, в настоящее время, по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина , идет поиск инвестора, который завершит строительство», — добавил заместитель Председателя Комитета.

Напомним, возведение домов в Щербинке было начато еще в 2002 году. Застройщиком выступало ЗАО «Стройметресурс». В связи с финансовой несостоятельностью компании, строительство жилых домов № 3-8 было прекращено. В 2009 году ЗАО «Стройметресурс» признано банкротом. Правопреемником по реализации проекта стало ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ». В настоящее время строительные работы на объекте не ведутся.