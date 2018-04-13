В Москве резко вырос спрос на ипотеку

В марте 2018-го в столице зарегистрировали более 6,6 тысячи ипотечных договоров. Об этом сообщается на сайте Управления Росреестра по Москве в пятницу, 13 апреля.

Число заключенных по итогам месяца кредитных контрактов на покупку жилья на треть превысило февральский показатель и на 41 процент — показатель за март 2017-го. Как отмечают аналитики ведомства, продолжающийся рост ипотечного рынка обеспечивает прежде всего снижающаяся ключевая ставка Центробанка — в начале весны она была уменьшена до 7,25 процента.

По данным Росреестра, в марте в Москве заключили 5,5 тысячи договоров долевого участия в жилищном строительстве (ДДУ) — примерно столько же, сколько в феврале. На 13 процентов за месяц выросло число сделок на вторичном рынке жилья: в городе зарегистрировали 11,6 тысячи прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилой недвижимости (в феврале — 10,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что активнее одалживаться на жилье россиян побуждает, в том числе, восстановление потребительской уверенности. В первом квартале 2018 года в стране выдали жилищных кредитов на сумму около 600 миллиардов рублей — на 85 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2017-го.