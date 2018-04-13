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Застройщик ЖК «Овражный» в Щербинке намерен провести экспертизу корпуса №3 до мая
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Застройщик ЖК «Овражный» в Щербинке намерен провести экспертизу корпуса №3 до мая 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Застройщик намерен провести экспертизу корпуса №3 ЖК «Овражный» в Щербинке до мая 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Застройщик объекта по адресу: Щербинка, ул. Овражная, д. 3-8 (НАО) заказал проведение экспертизы недостроенного корпуса №3. Представитель застройщика ООО «Брод-Эстейт» указал на то, что в настоящее время в научно-исследовательском институте проектирования, технологии и экспертизы строительства заказано проведение обследования конструкций недостроенного корпуса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по информации представителя компании-застройщика, результаты экспертизы должны быть готовы в мае текущего года. «Это позволит выявить реальное состояние существующих конструкций корпуса №3 и определить объем работ, который необходимо выполнить, чтобы завершить строительство», — говорится в сообщении.
Также было отмечено, что окончательное решение по возбуждению уголовного дела в отношении ООО «Брод-Эстейт» еще не принято. «Ранее Москомстройинвест обратился в правоохранительные органы с просьбой провести доследственную проверку в отношении действующего застройщика. Что касается достройки корпуса, где есть пострадавшие граждане, в настоящее время, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, идет поиск инвестора, который завершит строительство», — сообщили в комитете.
Возведение домов в Щербинке было начато еще в 2002 г. Застройщиком выступало ЗАО «Стройметресурс». В связи с финансовой несостоятельностью компании, строительство жилых домов №3-8 было прекращено. В 2009 г. ЗАО «Стройметресурс» признано банкротом. Правопреемником по реализации проекта стало ООО «Брод-Эстейт». В настоящее время строительные работы на объекте не ведутся.
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