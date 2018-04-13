«Балки» вне закона. Как в Югре ответили на вызов времени

Про какие «балки» речь?

О том, что такое «балки», знают далеко не все. Причем, чем дальше от Югры и Ямала — тем меньше таких знатоков. Впервые появились эти чудеса домостроения еще в 60-е годы. И не только в северных регионах УРФО, но также на БАМе и других всесоюзных стройках коммунистической империи. Они появлялись везде, где комсомольцам-ударникам не хватало жилья, но было вдосталь досок, гвоздей и строительного мусора. Как говорят в наше просвещенное время — делали из стекловаты и палок. Этот формат обеспечения жильем, в свое время, был вполне легален и поддержан властями. Своеобразный ответ на вызовы времени.

Так строились те самые «балки»

В балочные поселки кое-как проводили электричество и отопление, а вода чаще всего была привозной. Горячее водоснабжения, как и канализацию, никто делать даже не думал. Назывались такие скопища балков «шанхаями». Только в Нижневартовске в таких кварталах к началу 90-х проживало не менее 3000 семей. Точной статистики на этот счет нет. После развала Союза тысячи людей остались жить в балках, а новые квартиры требовать было уже не с кого: десятки предприятий исчезли и никто не спешил брать на себя обязательства ликвидированных СМУ (строительно-монтажных управлений), УБРов (управлений буровых работ) и прочих УТТ с УКГ вперемешку. Те, кто мог, — покупали жилье сами. Другие уезжали на «большую землю». Прочие оставались жить в отвратительных условиях, годами обустраивая быт под себя и вкладывая в это средства.

То есть людей обманули?

Неоднозначный вопрос. Очень многие действительно получили квартиры. В каждом предприятии существовала очередь на жилье и когда она подходила — работник вместе с семьей переезжал из «балка» в новостройку. Однако бывали и случаи, когда места в такой очереди покупались за крупные и не очень взятки. Особенно часто это происходило с 89-го по 91-ый годы. Люди поняли: в стране грядут перемены и что будет дальше — большой вопрос. Жилищную проблему каждый хотел решить прямо сейчас. Жаль, не у всех получилось.

Нижневартовск, 1990 год После развала Союза люди так и остались жить в этих времянках?

Именно так. Те, кто не уехал, пытались решить вопрос самостоятельно: накопить денег, украсть их или снять жилье. Ипотеки тогда не было. Другие начали обивать пороги мэрии. Помогали единицам. Дело в том, что такие строения долгие годы не признавали в качестве жилых помещений и поэтому не подпадали под действие программ расселения. Жителям балков приходилось рассчитывать только на себя.

Для многих это — единственное жилье

Проблему «балков» до 2012-го года власти вообще никак не решали? Решали, но оригинально. Сначала, в 1995 году, в «балках» запретили прописываться. А в 2000 году постановлением главы Нижневартовска (тогда город возглавлял Юрий Тимошков) «балки» объявили вне закона. С этого времени началась их непрерывная ликвидация. По решению суда времянки сносили без предоставления другого жилья. Мы пообщались с людьми, которых в те годы буквально выгнали на улицу.

«Приехали из Уфы в 1998. Я устроилась в магазин, муж на склады грузчиком. Жить где-то было надо и купили балок за 10 тыс. рублей. Мы понимали, что прав у нас никаких на это жилье нет, но снимать квартиру было дорого. Никаких документов, тем более прописки, конечно не было, но мы надеялись на лучшее. Как оказалось, надеялись зря, потому что наш балок снесли в 2003 году, а нас просто выгнали на улицу. Муж даже хотел трактор сжечь, которым сносили», — рассказала Елена Иридова, — Еле-еле отговорила».

И таких историй десятки. Правда сносили не все «балки», а лишь брошенные и те, в которых никто не был прописан. С 2000-го по 2003-й год снесли более 600 времянок. На конец 2003-года в Нижневартовске их оставалось около 1400, причем в большинстве этих строений люди были прописаны и что с ними делать никто не знал.

Когда ситуация начала меняться?

Это произошло в 2010 году, когда губернатором Югры уже стала Наталья Комарова . Именно тогда появилась адресная программа по ликвидации балочного фонда. Был сделан важный шаг: законодатели определили само понятие «балок» как «приспособленное для проживания строение». В 2010-ом году провели первую инвентаризацию «шанхаев» (балочных поселков). Их тогда насчитали 37. В 735-и балках обитали почти 2,5 тыс. человек. Каждый сотый житель города жил именно так.

И что, им всем давали квартиры?

Конечно, нет. Максимум, на что могли рассчитывать люди — 80% стоимости жилья. На это могли претендовать лишь те, кто был прописан в «балке» до 1 января 1995 года. Те, кто получил заветный штамп в паспорте, позже — с 1995 по 2012 год (несмотря на запрет на прописку в «балке» после 1995-года, ее могли получить дети людей, имеющих документы) получали уже 70% стоимости. Тем, кто не имел прописки во времянке, отказывали в получение субсидии, а их «балки» шли под снос. Чтобы понять, сколько нужно денег на весь проект, в 2012-м году муниципалитеты получили задание из правительства Югры: пересчитать лачуги и живущие там семьи, а также понять, кто живет с пропиской, кто — нет, а у кого уже есть иная недвижимость. Оказалось, что около 10% балочников не имеют права на получение субсидии.

Типичный «балок», готовый под снос

Субсидии? Какой субсидии?

Тут все просто. Людям выдавали не ключи от квартир, а деньги. Точнее документ, гарантирующий их получение. С этим документом можно было идти и искать квартиру на вторичке. Субсидия рассчитывалась по особой формуле. К примеру, семья из четырех человек, в которой все члены прописаны в «балке» до 1995-го года, с легкостью могла себе позволить типичную большую «двушку» в шестнадцатиэтажном доме.

На заднем плане — шестнадцатиэтажный дом, в котором получатели субсидии могут себе позволить купить квартиру

И что, программа эта работала?

Да, и вполне успешно: деньги выделялись каждый год. Балочники, имеющие право на субсидию, получали ее исправно. По плану, «шанхаи» должны были исчезнуть с лица Югорской земли до 2024-го года. Однако без судебных тяжб не обходилось. Нередко люди отвергали размер субсидии, требуя больше, либо доказывали, что вообще имеют на нее право. Некоторые и вовсе отказывались покидать обжитые халупы. Как пример — типичная история, рассказанная Ринатом Назмутдиновыв, заместителем директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска:

«Вот живет у нас одна семья. Муж, жена его, двое детей, прописаны до 95-го года. Отстроили двухэтажный балок, хозяйство завели, огородил забором 15 соток около дома, картошку выращивают, клубнику, баня стоит. По закону они имеют право на получение больше 3 млн руб., но брать их не хотят, так как у них, по сути, частный дом, причем большой, с хоз.постройками. Мы ему объясняем, что все это здорово, но незаконно. А он отвечает, что ему квартира и даром не нужна. Выход один — будем судиться и ему придется взять эти три миллиона, купить квартиру, а потом пусть что хочет с ней, то и делает».

А что с программой не так?

С программой все «так», даже очень. В прошлом году, в рамках программы «Сотрудничество» (межрегиональная программа, заключенная между ЯНАО , ХМАО и Тюменской областью ) только в Нижневартовск пришли дополнительные средства, в размере 380 млн руб. Вместе с деньгами из муниципальной программы хватило на то, чтобы выплатить субсидию сразу 176-и семьям. На начало этого года в Нижневартовске оставалось 326 «балков». Люди живут в 107-и из них. Из этих семей только 54 имеют право на получение субсидии и готовы переехать. На это понадобится около 100 млн руб. А у 53 семей нет права на получение господдержки. С ними будут судиться. Некоторым, возможно, удастся доказать право собственности и тогда они тоже получат выплаты. В противном случае их выселят в принудительном порядке, а дома уничтожат трактором (ибо в противном случае их могут занять приезжие граждане либо асоциальные элементы).

В любом случае, в 2019-ом году, на 5 лет раньше, чем планировалось, «балки» окончательно уйдут в историю. Вместе с подобными условиями для жизни и любыми «вызовами времени».

380 млн руб. на снос балков и субсидии для граждан Нижневартовск получил благодаря поддержке окружных властей