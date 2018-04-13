Ввод очистных сооружений в Лабытнанги ускорит развитие города

На территории города Лабытнанги в стадии строительства сейчас находятся сразу несколько социально значимых объектов.

Первым пунктом в программе посещения стали спортивные объекты, которые строятся ООО «Магнум» по соглашению с ПАО «Газпром нефть» в рамках программы «Родные города». По заверению подрядной организации, ввод в эксплуатацию ледового дворца планируется на август, а многофункционального спортивного комплекса с бассейном — на декабрь 2018 года, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Следующая остановка — детский сад «Снежинка» на 300 мест. Этот объект находится в максимально высокой степени готовности, финансирование работ обеспечено в полном объёме. Ввод его в эксплуатацию ожидается в конце мая — начале июня этого года. Затем потребуется дополнительное время на лицензирование и получение эксплуатирующей организацией заключений надзорных органов — Роспотребнадзора , Госпожнадзора. Будет сделано всё возможное, чтобы «Снежинка» вовремя открыла двери для своих маленьких воспитанников.

Затем участники выездного совещания ознакомились с ходом реконструкции канализационно-очистных сооружений.

«Без данного объекта мы дальше двигаться не можем ни в части развития города, ни в части жилищного строительства. В мае планируется корректировка закона о бюджете ЯНАО, в соответствии с которой по данному объекту дополнительно будет увеличено финансирование в объёме 100 млн рублей. Общий лимит составит 170 млн рублей», — комментирует директор департамента строительства.

Ввод второй очереди КОС планируется в 2019 году, а технологическая цепочка, необходимая для приёма и очистки стоков в режиме пусконаладочных работ, должна быть сдана до конца этого года. Далее предполагается завершение полного комплекса работ по объекту: демонтаж старого биореактора, проведение сопутствующих работ по ограждению, благоустройству территории и так далее.