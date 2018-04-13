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Радаев:Сотрудничество с приставами позволяет находить нестандартные решения
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Радаев:Сотрудничество с приставами позволяет находить нестандартные решения 

АиФ 35 минут назад
Глава региона Валерий Радаев вчера встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. Руководители обсудили вопросы сотрудничества по ряду направлений.
Губернатор отметил, что в Саратовской области есть проблемы, которые областная власть продолжает решать вместе с приставами. В их числе — предоставление жилья детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья.
Дмитрий Аристов подчеркнул, что наиболее тесное взаимодействие у службы судебных приставов налажено именно с региональной властью.
— В целом эффективность работы в Саратовской области за последний год повысилась, — отметил он.
— Наше сотрудничество позволяет находить нестандартные решения. Я имею в виду сохранение домов компании «Новострой XXI». В итоге жилье получили 192 семьи, — поблагодарил Радаев приставов за принципиальную позицию и поддержку в решении проблемы в поселке Юбилейный.
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