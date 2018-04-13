Радаев:Сотрудничество с приставами позволяет находить нестандартные решения

Глава региона Валерий Радаев вчера встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым . Руководители обсудили вопросы сотрудничества по ряду направлений.

Губернатор отметил, что в Саратовской области есть проблемы, которые областная власть продолжает решать вместе с приставами. В их числе — предоставление жилья детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья.

Дмитрий Аристов подчеркнул, что наиболее тесное взаимодействие у службы судебных приставов налажено именно с региональной властью.

— В целом эффективность работы в Саратовской области за последний год повысилась, — отметил он.

— Наше сотрудничество позволяет находить нестандартные решения. Я имею в виду сохранение домов компании «Новострой XXI». В итоге жилье получили 192 семьи, — поблагодарил Радаев приставов за принципиальную позицию и поддержку в решении проблемы в поселке Юбилейный.