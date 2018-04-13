«Дубравная» под вопросом и замороженный центр. Неделя в цифрах

Уходящая неделя принесла казанцам не так много цифр, как обычно. Публикуем самое запоминающееся, но не обязательно важное.

Казани может подорожать бензин. Не на 30 или 50 копеек, а сразу на 2-4 рубля. Владельцы АЗС считают, что литр бензина АИ-95 должен стоить 42,5 рубля, АИ-92 — 41 рубль.

Застройку исторического центра Казани приостановили на 3 месяца. Решение родилось после критики, обрушившейся на главного архитектора города Татьяну Прокофьеву . Президент РТ Рустам Минниханов даже сказал, что у него появляются угрызения совести, когда он смотрит в окно.

Боль и радость Казани — станция метро «Дубравная» — возможно, не откроется в срок. В «Казметрострое» не знают, сдадут ли объект к 9 мая. Эта дата была озвучена еще в декабре прошлого года.

В этом году появится еще одна идеально ровная дорога. В микрорайоне Танкодром полностью отремонтируют улицу Курчатова. Ее протяженность — 600 метров.

Казанские туристы провели в Таиланде лишние 34 часа. Пусть и на курорте, но все равно неприятно. Рейс задержали из-за технической неисправности самолета.

Жилье в казанских новостройках подешевело на 4%. Сейчас средняя стоимость квартиры составляет 3 915 973 рубля. Несмотря на подешевевшие квартиры, квадратный метр в новостройках каким-то образом подорожал на 3,5%.

26 апреля между Минском и Казанью открывается прямое авиасообщение. Это не главное, главное другое. Билет туда и обратно обойдется примерно в 200 евро (около 15 600 рублей по нынешнему курсу). Рейс международный, поэтому цены «пляшут» от стоимости иностранной валюты.

Летом Казань превратится в один огромный цветочный фестиваль. Весь город украсят цветами. На оформление потратят серьезную сумму — 153 600 000 рублей.

Всего 1 день потребовался, чтобы продать все билеты на субботний матч «Ак Барса». Они были недешевыми: даже на плохие места можно было попасть только за 1 000 рублей. Яростное желание увидеть игру «барсов» с ЦСКА объясняется просто — это финал Кубка Гагарина.

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