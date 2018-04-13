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Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 20% за квартал
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Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 20% за квартал 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Это на 20,73% выше, чем в первом квартале 2017 года. За март 2018 года пермский аэропорт обслужил 108 тыс. 455 человек. Рост показателя составил 23,78% к марту 2017 года. В первом квартале 2018 года пассажиропоток внутренних авиалиний достиг отметки в 266 тыс. 796 человек, рост — 14,58%. Увеличение пассажиропотока на международных направлениях составило 102,6% (35 тыс. 379 человек).
Всего было произведено 1695 самолетовылетов в квартал, увеличение составило 5,4%. Из них 1612 вылетов были на внутренних линиях, 83 — на международных.
Самыми востребованными направлениями первого квартала текущего года для пассажиров аэропорта «Пермь» стали обе столицы, Сочи, Казань и Новосибирск. На зарубежных линиях популярностью пользуются такие направления, как Вьетнам (Нячанг), ОАЭ (Дубай), Индия (Гоа), и Таиланд (Утапао и Пхукет).
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