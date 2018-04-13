Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 20% за квартал

Это на 20,73% выше, чем в первом квартале 2017 года. За март 2018 года пермский аэропорт обслужил 108 тыс. 455 человек. Рост показателя составил 23,78% к марту 2017 года. В первом квартале 2018 года пассажиропоток внутренних авиалиний достиг отметки в 266 тыс. 796 человек, рост — 14,58%. Увеличение пассажиропотока на международных направлениях составило 102,6% (35 тыс. 379 человек).

Всего было произведено 1695 самолетовылетов в квартал, увеличение составило 5,4%. Из них 1612 вылетов были на внутренних линиях, 83 — на международных.