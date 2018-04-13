Орлова подкинула деньжат 

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Светлана Орлова подписала постановление о распределении субсидий из областного бюджета между монопрофильными городами Владимирской области.
На поддержку малого и среднего бизнеса моногорода получат более 12,5 миллионов рублей. Обещают, что деньги поступят в местные бюджеты до середины года.
Гороховец в совокупности, согласно распоряжению, получит 1,7 миллионов рублей, Вязники — более полутора миллионов рублей, Кольчугино и Камешково — свыше двух миллионов каждый, Курлово — около полумиллиона, Меленки — 1,1 миллионов и больше всех поселок Ставрово — почти 3,7 миллионов рублей.
Данная поддержка направлена на возмещение лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам и возмещению расходов на приобретение оборудования.