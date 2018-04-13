Орлова подкинула деньжат

Фото с ресурса regionvest.ru/

На поддержку малого и среднего бизнеса моногорода получат более 12,5 миллионов рублей. Обещают, что деньги поступят в местные бюджеты до середины года.

Данная поддержка направлена на возмещение лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам и возмещению расходов на приобретение оборудования.