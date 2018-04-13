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Строительство начнется сразу же после заключения контракта
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Строительство начнется сразу же после заключения контракта 

ТВ-МИГ 53 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса refportal.com  Областной департамент по физической культуре и спорта сообщает, что в настоящее время завершается подготовка конкурсной документации для размещения ее на сайте госторгов для поиска подрядчика работ по строительству ледового дворца в Судогде.
«Строительство этого объекта начнется после заключения контракта с победителем конкурса», — говорится в официальном пресс-релизе «белого дома».
Напомню, что закладка камня в основание будущего ледового комплекса состоялась в марте этого года. Возведение объекта будет на 90% осуществляться из федерального бюджета. Стоимость ледового дворца составит 359,1 миллионов рублей.
Согласно проекта, общая площадь спортивного дворца составит 4440 квадратных метров. Кроме ледовой арены в нем будут залы фитнеса, индивидуальной силовой подготовки, общей физической подготовки, тренажерный зал, а также вспомогательные помещения.
Основную часть сооружения займёт ледовый зал с хоккейной площадкой и трибуной для зрителей на 237 посадочных мест. Для доступа маломобильных групп населения при главном входе в здание и эвакуационном выходе предусмотрены пандусы.
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